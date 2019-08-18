ООС: боевики 8 раз открывали огонь

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня.

О ситуации по состоянию на 7 часов 18 августа сообщил штаб ООС.

Враг обстреливал позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности обстрелы велись в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано один обстрел.

Напомним:

В Минске договорились прекратить огонь с 21 июля и пустить ОБСЕ в ОРДЛО.