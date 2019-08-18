ООС: боевики 8 раз открывали огонь
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Воскресенье, 18 августа 2019, 07:27
Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня.
О ситуации по состоянию на 7 часов 18 августа сообщил штаб ООС.
Враг обстреливал позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В частности обстрелы велись в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано один обстрел.
Напомним:
В Минске договорились прекратить огонь с 21 июля и пустить ОБСЕ в ОРДЛО.
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