ООС: боевики 8 раз открывали огонь

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Воскресенье, 18 августа 2019, 07:27

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня.

О ситуации по состоянию на 7 часов 18 августа сообщил штаб ООС.

Враг обстреливал позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности обстрелы велись в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано один обстрел.

Напомним:

В Минске договорились прекратить огонь с 21 июля и пустить ОБСЕ в ОРДЛО.

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Темы: ООС


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