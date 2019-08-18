Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У "команді Зе" оголосили про новий конкурс на посади голів РДА

Неділя, 18 серпня 2019, 23:14

Джерело: заява "Команди Зеленського" у Facebook

"Команда Зеленського" оголосила про відкритий конкурс на посади шести голів районних держадміністрацій. 

Деталі: Відповідно до повідомлення, нових голів РДА шукають для адміністрацій у Львівській, Луганській, Закарпатській, Івано-Франківській, Житомирській та Донецькій областях. 

Пряма мова: "Нові вакансії у LIFT. Ми вже провели роботу для пошуків крутих спеціалістів у Херсонській області ... ми знову починаємо відкритий конкурс на посади голів РДА. Шукаємо розумних та цілеспрямованих керівників на посади голів районних державних адміністрацій у Львівській, Луганській, Закарпатській, Івано-Франківській, Житомирській та Донецькій областях". 

Що було раніше: Наприкінці травня "команда Зеленського" оголосила, що запускає онлайн-проект "Ліфт", який дозволить прийти у політику новим людям і втілити нові ідеї в управлінні державою.

Перед цим на форумі інтернет-діячів "iForum" новообраний президент Володимир Зеленський заявив, що з 27 травня буде запущений онлайн-проект "Ліфт", який дозволить бажаючим презентувати свої ідеї з діджіталізаціі держави.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: місцева владаЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
місцева влада
САП просить збільшити заставу голові Тернопільської облради і відсторонити його
Зеленський і РНБО дали місяць, щоб місцева влада навела лад з укриттями
"Поява Дмитра Коцюбайла все зрушила з місця". Чи буде в України пантеон героїв на Аскольдовій могилі
Останні новини
19:31
Собор Паризької Богоматері матиме унікальну протипожежну систему
19:09
Новий прем’єр Польщі може вранці зустрітися з Зеленським
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
19:03
Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації
19:00
Що відбувається з мозком через недосипання, і як полегшити свій стан
18:53
"Добре, якби він його вбив": Кадиров знову похвалив сина за побиття людини
18:50
E3, яка була найбільшою ігровою виставкою світу, офіційно закрили
18:43
Росія скерувала на Нікополь дрон-камікадзе та обстріляла з артилерії, є поранена
18:40
OLX став четвертим партнером Міноборони в проєкті рекрутингу
18:37
Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку
Усі новини...
Реклама: