У "команді Зе" оголосили про новий конкурс на посади голів РДА

Джерело: заява "Команди Зеленського" у Facebook

"Команда Зеленського" оголосила про відкритий конкурс на посади шести голів районних держадміністрацій.

Деталі: Відповідно до повідомлення, нових голів РДА шукають для адміністрацій у Львівській, Луганській, Закарпатській, Івано-Франківській, Житомирській та Донецькій областях.

Пряма мова: "Нові вакансії у LIFT. Ми вже провели роботу для пошуків крутих спеціалістів у Херсонській області ... ми знову починаємо відкритий конкурс на посади голів РДА. Шукаємо розумних та цілеспрямованих керівників на посади голів районних державних адміністрацій у Львівській, Луганській, Закарпатській, Івано-Франківській, Житомирській та Донецькій областях".

Що було раніше: Наприкінці травня "команда Зеленського" оголосила, що запускає онлайн-проект "Ліфт", який дозволить прийти у політику новим людям і втілити нові ідеї в управлінні державою.

Перед цим на форумі інтернет-діячів "iForum" новообраний президент Володимир Зеленський заявив, що з 27 травня буде запущений онлайн-проект "Ліфт", який дозволить бажаючим презентувати свої ідеї з діджіталізаціі держави.