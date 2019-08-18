В "команде Зе" объявили о новом конкурсе на должности глав РГА

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Воскресенье, 18 августа 2019, 23:14

Источник: заявление "Команды Зеленского" в Facebook

"Команда Зеленского" объявила об открытом конкурсе на должности шести глав районных госадминистраций.

Детали: Согласно сообщению, новых глав РГА ищут для администраций во Львовской, Луганской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Донецкой областях.

Прямая речь: "Новые вакансии в LIFT. Мы уже провели работу для поисков крутых специалистов в Херсонской области ... мы снова начинаем открытый конкурс на должности председателей РГА. Ищем умных и целеустремленных руководителей на должности председателей районных государственных администраций в Львовской, Луганской, Закарпатской , Ивано-Франковской, Житомирской и Донецкой областях".

Что было раньше:  В конце мая "команда Зеленского" заявила, что запускает онлайн-проект "Лифт", который позволит прийти в политику новым людям и воплотить новые идеи в управлении государством. 

Перед этим на форуме интернет-деятелей "iForum" новоизбранный президент Владимир Зеленский заявил, что с 27 мая будет запущен онлайн-проект "Лифт", который позволит желающим презентовать свои идеи по диджитализации государства

Украинская правда

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Темы: местная власть Зеленский


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