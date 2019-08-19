"Слуга народу" відреагувала на "тупу вівцю": просить ЗМІ утриматись від оцінок депутатів

Джерело: повідомлення партії "Слуга народу" у Facebook

Партія "Слуга народу" назвала неприпустимими слова депутата Максима Бужанського, який назвав журналістку "тупою вівцею", але при цьому закликала ЗМІ утримуватися від оціночних суджень щодо нардепів.

Дослівно: "Ми засуджуємо висловлювання обраного народного депутата Максима Бужанського стосовно журналістки журналу "Новое Время". Керівництво партії та фракції "Слуга народу" принесло пані Духніч вибачення".

Деталі. Водночас у партії додали, що образливі слова Бужанського були, хоч і неетичною, але "достатньо зрозумілою реакцією" на оціночні судження стосовно особистих почуттів, які він нібито має до СРСР та певних українських політиків.

"Слуга народу" закликала представників ЗМІ утримуватися від такого роду оціночних суджень, щоб не сприяти наклеюванню ярликів та упередженому ставленню до політиків.

Що було раніше: Обраний від партії "Слуга народу" нардеп Максим Бужанський назвав журналістку "Нового времени" Ольгу Духнич "тупою вівцею".

Передісторія: