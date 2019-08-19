"Слуга народу" відреагувала на "тупу вівцю": просить ЗМІ утриматись від оцінок депутатів
Джерело: повідомлення партії "Слуга народу" у Facebook
Партія "Слуга народу" назвала неприпустимими слова депутата Максима Бужанського, який назвав журналістку "тупою вівцею", але при цьому закликала ЗМІ утримуватися від оціночних суджень щодо нардепів.
Дослівно: "Ми засуджуємо висловлювання обраного народного депутата Максима Бужанського стосовно журналістки журналу "Новое Время". Керівництво партії та фракції "Слуга народу" принесло пані Духніч вибачення".
Деталі. Водночас у партії додали, що образливі слова Бужанського були, хоч і неетичною, але "достатньо зрозумілою реакцією" на оціночні судження стосовно особистих почуттів, які він нібито має до СРСР та певних українських політиків.
"Слуга народу" закликала представників ЗМІ утримуватися від такого роду оціночних суджень, щоб не сприяти наклеюванню ярликів та упередженому ставленню до політиків.
Що було раніше: Обраний від партії "Слуга народу" нардеп Максим Бужанський назвав журналістку "Нового времени" Ольгу Духнич "тупою вівцею".
Передісторія:
- Блогер Максим Бужанський обраний народним депутатом у 25 окрузі в Дніпрі. Він відомий опозиційним ставленням до подій Євромайдану.
- Під час інтерв’ю з лідером "Слуги народу" Дмитром Разумковим Духнич сказала, що Бужанський "ностальгує за СРСР і часами Віктора Януковича". Разумков, зі свого боку, закликав судити майбутніх депутатів за їхніми новими справами і вчинками.
- Бужанський на це заявив, що Духнич "тупа вівця з одіозного ЗМІ".
- Раніше глава Офісу президента України Андрій Богдан заявив, що команда президента спілкується із суспільством "без посередників і без журналістів".
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