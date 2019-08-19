"Слуга народа" отреагировала на "тупую овцу": просит СМИ воздержаться от оценок депутатов

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Понедельник, 19 августа 2019, 14:23

Источник: сообщение партии "Слуга народа" в Facebook

Партия "Слуги народа" назвала недопустимыми слова депутата Максима Бужанского, который назвал журналистку "тупой овцой", но при этом призвала СМИ воздержаться от оценочных суждений относительно нардепов.

Дословно: "Мы осуждаем высказывания избранного народного депутата Максима Бужанского относительно журналистки журнала "Новое Время". Руководство партии и фракции "Слуги народа" принесло госпоже Духнич извинения".

Детали. В то же время в партии добавили, что оскорбительные слова Бужанского были, хоть и неэтичной, но "достаточно понятной реакцией" на оценочные суждения относительно личных чувств, которые он якобы испытывает к СССР и определенным украинским политикам.

"Слуга народа" призвала представителей СМИ воздержаться от такого рода оценочных суждений, чтобы не способствовать навешиванию ярлыков и предвзятому отношению к политикам.

Украинская правда

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Темы: Слуга народа СМИ


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