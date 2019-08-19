"Слуга народа" отреагировала на "тупую овцу": просит СМИ воздержаться от оценок депутатов
Источник: сообщение партии "Слуга народа" в Facebook
Партия "Слуги народа" назвала недопустимыми слова депутата Максима Бужанского, который назвал журналистку "тупой овцой", но при этом призвала СМИ воздержаться от оценочных суждений относительно нардепов.
Дословно: "Мы осуждаем высказывания избранного народного депутата Максима Бужанского относительно журналистки журнала "Новое Время". Руководство партии и фракции "Слуги народа" принесло госпоже Духнич извинения".
Детали. В то же время в партии добавили, что оскорбительные слова Бужанского были, хоть и неэтичной, но "достаточно понятной реакцией" на оценочные суждения относительно личных чувств, которые он якобы испытывает к СССР и определенным украинским политикам.
"Слуга народа" призвала представителей СМИ воздержаться от такого рода оценочных суждений, чтобы не способствовать навешиванию ярлыков и предвзятому отношению к политикам.
Что было раньше: Избранный народный депутат, представитель партии "Слуга народа" Максим Бужанский назвал журналистку "Нового времени" Ольгу Духнич "тупой овцой".
Предыстория:
- Блогер Максим Бужанский избран народным депутатом в 25 округе в Днепре. Он известен оппозиционным отношением к событиям Евромайдана.
- Во время интервью с лидером "Слуги народа" Дмитрием Разумковым Духнич сказала, что Бужанский "ностальгирует по СССР и временам Виктора Януковича". Разумков, со своей стороны, призвал судить будущих депутатов по их новыми делам и поступкам.
- Бужанский в ответ на это назвал журналистку "Нового времени" Ольгу Духнич "тупой овцой из одиозного СМИ".
- Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что команда президента общается с обществом "без посредников и без журналистов".