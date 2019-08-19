"Слуга народа" отреагировала на "тупую овцу": просит СМИ воздержаться от оценок депутатов

Источник: сообщение партии "Слуга народа" в Facebook

Партия "Слуги народа" назвала недопустимыми слова депутата Максима Бужанского, который назвал журналистку "тупой овцой", но при этом призвала СМИ воздержаться от оценочных суждений относительно нардепов.

Дословно: "Мы осуждаем высказывания избранного народного депутата Максима Бужанского относительно журналистки журнала "Новое Время". Руководство партии и фракции "Слуги народа" принесло госпоже Духнич извинения".

Детали. В то же время в партии добавили, что оскорбительные слова Бужанского были, хоть и неэтичной, но "достаточно понятной реакцией" на оценочные суждения относительно личных чувств, которые он якобы испытывает к СССР и определенным украинским политикам.

"Слуга народа" призвала представителей СМИ воздержаться от такого рода оценочных суждений, чтобы не способствовать навешиванию ярлыков и предвзятому отношению к политикам.

Что было раньше: Избранный народный депутат, представитель партии "Слуга народа" Максим Бужанский назвал журналистку "Нового времени" Ольгу Духнич "тупой овцой".

Предыстория: