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"Слуга народа" отреагировала на "тупую овцу": просит СМИ воздержаться от оценок депутатов

Понедельник, 19 августа 2019, 14:23
Слуга народа отреагировала на тупую овцу: просит СМИ воздержаться от оценок депутатов
Фото Громадського

Источник: сообщение партии "Слуга народа" в Facebook

Партия "Слуги народа" назвала недопустимыми слова депутата Максима Бужанского, который назвал журналистку "тупой овцой", но при этом призвала СМИ воздержаться от оценочных суждений относительно нардепов.

Дословно: "Мы осуждаем высказывания избранного народного депутата Максима Бужанского относительно журналистки журнала "Новое Время". Руководство партии и фракции "Слуги народа" принесло госпоже Духнич извинения".

Детали. В то же время в партии добавили, что оскорбительные слова Бужанского были, хоть и неэтичной, но "достаточно понятной реакцией" на оценочные суждения относительно личных чувств, которые он якобы испытывает к СССР и определенным украинским политикам.

"Слуга народа" призвала представителей СМИ воздержаться от такого рода оценочных суждений, чтобы не способствовать навешиванию ярлыков и предвзятому отношению к политикам.

Что было раньше: Избранный народный депутат, представитель партии "Слуга народа" Максим Бужанский назвал журналистку "Нового времени" Ольгу Духнич "тупой овцой".

Предыстория:

  • Блогер Максим Бужанский избран народным депутатом в 25 округе в Днепре. Он известен оппозиционным отношением к событиям Евромайдана.
  • Во время интервью с лидером "Слуги народа" Дмитрием Разумковым Духнич сказала, что Бужанский "ностальгирует по СССР и временам Виктора Януковича". Разумков, со своей стороны, призвал судить будущих депутатов по их новыми делам и поступкам.
  • Бужанский в ответ на это назвал журналистку "Нового времени" Ольгу Духнич "тупой овцой из одиозного СМИ".
  • Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что команда президента общается с обществом "без посредников и без журналистов".  

Украинская правда

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Темы: Слуга народаСМИ
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