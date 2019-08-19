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Підозрюваний Вовк не поспішає в Україну: У мене немає свого "Богдана" або "Ситника"

Понеділок, 19 серпня 2019, 15:11
Підозрюваний Вовк не поспішає в Україну: У мене немає свого Богдана або Ситника

Джерело: Facebook-сторінка Дмитра Вовка 

Підозрюваний у справі "Роттердам+" екс-голова Національної комісії з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Дмитро Вовк каже, що не готовий повертатись в Україну, бо не вірить в незалежність судової системи.

Деталі: Колишній керівник НКРЕКП опублікував пост, де повідомив причини відсутності в Україні. За його словами, правоохоронні органи, НАБУ і САП, та судова система загалом -  не є незалежними та керуються з Офісу президента. 

Вовк висловив сумніви щодо об’єктивності розслідування справи "Роттердам+", де він є одним із шести підозрюваних.

Дослівно: "При президенті Зеленському в суди дзвонять інші люди… У мене немає "баришивських" чи "солом’янських" судів, немає такого "Богдана" чи "Ситника", тому вважаю за краще перебувати в країні, де закон і право не порожній звук. Я б з задоволенням прибув на суд. Але не готовий брати участі в судилищі." 

Що відбулося раніше: Дмитро Вовк назвав справу "Роттердам+" "розкрученою медійно-юридичною бульбашкою та заявив про "політичний характер переслідування" його особисто і колег. 

Передісторія

  • Дмитро Вовк очолював НКРЕКП з 30 грудня 2014 року по 30 травня 2018 року. 
  • У березні 2016 року Нацкомісія затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Це ціна, за якою ТЕС продають електроенергію в ринок. У ній, зокрема, враховується ціна на вугілля.
  • Згідно з новою методикою, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахується за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".
  • Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", стали продавати електроенергію дорожче.
  • Детективи НАБУ не знайшли документального підтвердження того, що вугілля в Україну за формулою "Роттердам+" потрапляло морем з Роттердама в заявлених обсягах. У НАБУ вважають, що керівництво НКРЕКП запровадило схему в інтересах групи приватних теплогенеруючих компаній.

Українська правда

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Теми: НАБУвугілля
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