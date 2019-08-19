Підозрюваний Вовк не поспішає в Україну: У мене немає свого "Богдана" або "Ситника"

Джерело: Facebook-сторінка Дмитра Вовка

Підозрюваний у справі "Роттердам+" екс-голова Національної комісії з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Дмитро Вовк каже, що не готовий повертатись в Україну, бо не вірить в незалежність судової системи.

Деталі: Колишній керівник НКРЕКП опублікував пост, де повідомив причини відсутності в Україні. За його словами, правоохоронні органи, НАБУ і САП, та судова система загалом - не є незалежними та керуються з Офісу президента.

Вовк висловив сумніви щодо об’єктивності розслідування справи "Роттердам+", де він є одним із шести підозрюваних.

Дослівно: "При президенті Зеленському в суди дзвонять інші люди… У мене немає "баришивських" чи "солом’янських" судів, немає такого "Богдана" чи "Ситника", тому вважаю за краще перебувати в країні, де закон і право не порожній звук. Я б з задоволенням прибув на суд. Але не готовий брати участі в судилищі."

Що відбулося раніше: Дмитро Вовк назвав справу "Роттердам+" "розкрученою медійно-юридичною бульбашкою та заявив про "політичний характер переслідування" його особисто і колег.

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