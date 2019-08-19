Подозреваемый Вовк не спешит в Украину: У меня нет своего "Богдана" или "Сытника"

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Понедельник, 19 августа 2019, 15:11

Источник: Facebook-страница Дмитрия Вовка

Подозреваемый по делу "Роттердам +" экс-председатель Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк говорит, что не готов возвращаться в Украину, потому что не верит в независимость судебной системы.

Детали: Бывший руководитель НКРЭКУ опубликовал пост, где сообщил причины отсутствия в Украине. По его словам, правоохранительные органы, НАБУ и САП, и судебная система в целом - не являются независимыми и управляются из Офиса президента.

Вовк выразил сомнения в объективности расследования дела "Роттердам +", где он является одним из шести подозреваемых.

Дословно: "При президенте Зеленском в суды звонят другие люди .... У меня нет "барышевських" или "соломенских" судов, нет такого "Богдана" или "Сытника", поэтому предпочитаю находиться в стране, где закон и право не пустой звук. Я бы с удовольствием прибыл на суд. Но не готов участвовать в судилище".

Что было ранее: Дмитрий Вовк назвал дело "Роттердам +" "раскрученным медийно-юридическим пузырем и заявил о "политическом характере преследования" его лично и коллег.

История вопроса:

  • Дмитрий Вовк возглавлял НКРЭКУ с 30 декабря 2014 по 30 мая 2018 года.
  • В марте 2016 Нацкомиссия утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Это цена, по которой ТЭС продают электроэнергию в рынок. В ней, в частности, учитывается цена на уголь.
  • Согласно новой методики, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".
  • Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.
  • Детективы НАБУ не нашли документального подтверждения того, что уголь в Украину по формуле "Роттердам +" попадал морем из Роттердама в заявленных объемах. В НАБУ считают, что руководство НКРЭКУ ввело схему в интересах группы частных теплогенерирующих компаний.

Украинская правда

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Темы: НАБУ уголь


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