Подозреваемый Вовк не спешит в Украину: У меня нет своего "Богдана" или "Сытника"
Источник: Facebook-страница Дмитрия Вовка
Подозреваемый по делу "Роттердам +" экс-председатель Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк говорит, что не готов возвращаться в Украину, потому что не верит в независимость судебной системы.
Детали: Бывший руководитель НКРЭКУ опубликовал пост, где сообщил причины отсутствия в Украине. По его словам, правоохранительные органы, НАБУ и САП, и судебная система в целом - не являются независимыми и управляются из Офиса президента.
Вовк выразил сомнения в объективности расследования дела "Роттердам +", где он является одним из шести подозреваемых.
Дословно: "При президенте Зеленском в суды звонят другие люди .... У меня нет "барышевських" или "соломенских" судов, нет такого "Богдана" или "Сытника", поэтому предпочитаю находиться в стране, где закон и право не пустой звук. Я бы с удовольствием прибыл на суд. Но не готов участвовать в судилище".
Что было ранее: Дмитрий Вовк назвал дело "Роттердам +" "раскрученным медийно-юридическим пузырем и заявил о "политическом характере преследования" его лично и коллег.
История вопроса:
- Дмитрий Вовк возглавлял НКРЭКУ с 30 декабря 2014 по 30 мая 2018 года.
- В марте 2016 Нацкомиссия утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Это цена, по которой ТЭС продают электроэнергию в рынок. В ней, в частности, учитывается цена на уголь.
- Согласно новой методики, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".
- Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.
- Детективы НАБУ не нашли документального подтверждения того, что уголь в Украину по формуле "Роттердам +" попадал морем из Роттердама в заявленных объемах. В НАБУ считают, что руководство НКРЭКУ ввело схему в интересах группы частных теплогенерирующих компаний.