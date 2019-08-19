Подозреваемый Вовк не спешит в Украину: У меня нет своего "Богдана" или "Сытника"

Источник: Facebook-страница Дмитрия Вовка

Подозреваемый по делу "Роттердам +" экс-председатель Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк говорит, что не готов возвращаться в Украину, потому что не верит в независимость судебной системы.

Детали: Бывший руководитель НКРЭКУ опубликовал пост, где сообщил причины отсутствия в Украине. По его словам, правоохранительные органы, НАБУ и САП, и судебная система в целом - не являются независимыми и управляются из Офиса президента.

Вовк выразил сомнения в объективности расследования дела "Роттердам +", где он является одним из шести подозреваемых.

Дословно: "При президенте Зеленском в суды звонят другие люди .... У меня нет "барышевських" или "соломенских" судов, нет такого "Богдана" или "Сытника", поэтому предпочитаю находиться в стране, где закон и право не пустой звук. Я бы с удовольствием прибыл на суд. Но не готов участвовать в судилище".

Что было ранее: Дмитрий Вовк назвал дело "Роттердам +" "раскрученным медийно-юридическим пузырем и заявил о "политическом характере преследования" его лично и коллег.

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