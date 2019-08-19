Фінансування терористів: СБУ оголосила підозру депутату і ще двом особам 

Джерело: Веб-портал СБУ

Служба безпеки оголосила підозру трьом особам, причетним до постачання обладнання для вугільних шахт на тимчасово окупованій території Донецької області.

Деталі: Оперативники СБУ викрили схему фінансування т.з "ДНР". За повідомленням спецслужби, протягом 2018-2019 років вітчизняне машинобудівне підприємство за документами нібито експортувало гірниче обладнання в Росію.

Насправді це устаткування постачалось на підприємства, підконтрольні терористам.

Реалізувались такі поставки за схемою "перерваного транзиту" одразу після перетину українсько-російського кордону. Надалі це обладнання використовувалась у "націоналізованих" підприємствах так званої "ДНР".

Співробітникам спецслужби вдалось задокументувати перенаправлення до терористів обладнання на суму 30 мільйонів гривень.

Дослівно: "Кошти спрямовувались як на фінансування "установ "ДНР", зокрема силового блоку, так і на інші заходи для утримання терористами захоплених територій Донецької та Луганської областей."

Додатково: Наразі генеральному директору підприємства, який також є депутатом Донецької обласної ради, його заступнику та ще одному учаснику злочину оголосили підозри у фінансуванні тероризму.

На 21 серпня анонсовано судове засідання з розгляду міри запобіжного заходу всім трьом підозрюваним - повідомили "Українській правді" в прес-службі СБУ.

У відомстві додали, що один із підозрюваних постійно перебуває на території т.з "ДНР".

Що відбулося раніше: У червні таку саму підозру було оголошено посереднику між керівництвом заводу та бойовиками - також депутату Донецької обласної ради. Пізніше підозрюваний вийшов з під варти, сплативши заставу у розмірі 768 тисяч гривень.

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