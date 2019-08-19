Финансирование террористов: СБУ объявила подозрение депутату и еще двум лицам

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Понедельник, 19 августа 2019, 16:13

Источник: Веб-портал СБУ

Служба безопасности объявила подозрение трем лицам причастным к поставке оборудование для угольных шахт на временно оккупированной территории Донецкой области.

Детали: Оперативники СБУ разоблачили схему финансирования т.н. "ДНР". По сообщению спецслужбы, в течение 2018-2019 годов отечественное машиностроительное предприятие по документам якобы экспортировало горное оборудование в Россию.

На самом деле это оборудование поставлялось на предприятия, подконтрольные террористам.

Реализовались такие поставки по схеме "прерванного транзита" сразу после пересечения украинско-российской границы. В дальнейшем это оборудование использовалось в "национализированных" предприятиях так называемой "ДНР".

Сотрудникам спецслужбы удалось задокументировать перенаправление к террористам оборудования на сумму 3 млн.грн. 

Дословно: "Средства направлялись как на финансирование "учреждений "ДНР", в частности силового блока, так и на другие меры для содержания террористами захваченных территорий Донецкой и Луганской областей. "

Дополнительно: Сейчас генеральному директору предприятия, который также является депутатом Донецкого областного совета, его заместителю и еще одному участнику преступления объявили подозрения в финансировании терроризма.

На 21 августа анонсировано судебное заседание по рассмотрению меры пресечения всем трем подозреваемым - сообщили "Украинской правде" в пресс-службе СБУ.

В ведомстве добавили, что один из подозреваемых постоянно находится на территории т.н. "ДНР".

Что было ранее: В июне такое же подозрение было объявлено посреднику между руководством завода и боевиками - также депутату Донецкого областного совета. Позже подозреваемый вышел из под стражи, уплатив залог в размере
768 тыс. грн.

Напомним:

  • В июле Служба безопасности заявила, что прекратила незаконную деятельность группы компаний "Мотор Сич", которая в течение двух лет финансировала так называемую "ДНР".
  • Ранее СБУ раскрыла схему поставок наличных средств боевикам ДНР.

Украинская правда

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Темы: СБУ терроризм


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