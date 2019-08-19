У центрі Києва позашляховик в'їхав у пішоходів, постраждали 6 осіб
Джерело: Нацполіція
У центрі Києва на перехресті вулиць Саксаганського та Льва Толстого зіткнулися два автомобілі – постраждали водій і п’ятеро пішоходів.
Деталі: Внаслідок зіткнення Range Rover і Tesla позашляховик відкинуло на людей.
Пішоходів госпіталізували у лікарню з травмами різного ступеню тяжкості. Постраждалому водію Tesla лікарі надали медичну допомогу на місці.
Нагадаємо,
- 19 серпня у Києві патрульним поліцейським довелося розбивати вікно автомобіля Mercedes на державній російській реєстрації, аби визволити безтямного водія.
- Всередині автівки біля водія лежала відкрита пляшка горілки Абсолют.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua