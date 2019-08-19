У центрі Києва позашляховик в'їхав у пішоходів, постраждали 6 осіб

Джерело: Нацполіція

У центрі Києва на перехресті вулиць Саксаганського та Льва Толстого зіткнулися два автомобілі – постраждали водій і п’ятеро пішоходів.

Деталі: Внаслідок зіткнення Range Rover і Tesla позашляховик відкинуло на людей.

Пішоходів госпіталізували у лікарню з травмами різного ступеню тяжкості. Постраждалому водію Tesla лікарі надали медичну допомогу на місці.

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