У центрі Києва позашляховик в'їхав у пішоходів, постраждали 6 осіб

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Понеділок, 19 серпня 2019, 21:09

Джерело: Нацполіція

У центрі Києва на перехресті вулиць Саксаганського та Льва Толстого зіткнулися два автомобілі – постраждали водій і п’ятеро пішоходів.

Деталі: Внаслідок зіткнення Range Rover і Tesla позашляховик відкинуло на людей.

 
 
 

Пішоходів госпіталізували у лікарню з травмами різного ступеню тяжкості. Постраждалому водію Tesla лікарі надали медичну допомогу на місці.

Нагадаємо,

  • 19 серпня у Києві патрульним поліцейським довелося розбивати вікно автомобіля Mercedes на державній російській реєстрації, аби визволити безтямного водія. 
  • Всередині автівки біля водія лежала відкрита пляшка горілки Абсолют.

Українська правда

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Теми: аварія поліція


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