У центрі Києва позашляховик в'їхав у пішоходів, постраждали 6 осіб
Понеділок, 19 серпня 2019, 21:09
Джерело: Нацполіція
У центрі Києва на перехресті вулиць Саксаганського та Льва Толстого зіткнулися два автомобілі – постраждали водій і п’ятеро пішоходів.
Деталі: Внаслідок зіткнення Range Rover і Tesla позашляховик відкинуло на людей.
Пішоходів госпіталізували у лікарню з травмами різного ступеню тяжкості. Постраждалому водію Tesla лікарі надали медичну допомогу на місці.
Нагадаємо,
- 19 серпня у Києві патрульним поліцейським довелося розбивати вікно автомобіля Mercedes на державній російській реєстрації, аби визволити безтямного водія.
- Всередині автівки біля водія лежала відкрита пляшка горілки Абсолют.
Українська правда