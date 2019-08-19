В центре Киева внедорожник въехал в пешеходов, пострадали 6 человек

Источник: Нацполиция

В центре Киева на перекрестке улиц Саксаганского и Льва Толстого столкнулись два автомобиля – пострадали водитель и пятеро пешеходов.

Детали: В результате столкновения Range Rover и Tesla внедорожник отбросило на людей.

Пешеходов госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести. Пострадавшему водителю Tesla врачи оказали медицинскую помощь на месте.

Напомним,