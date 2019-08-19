В центре Киева внедорожник въехал в пешеходов, пострадали 6 человек
Понедельник, 19 августа 2019, 21:09
Источник: Нацполиция
В центре Киева на перекрестке улиц Саксаганского и Льва Толстого столкнулись два автомобиля – пострадали водитель и пятеро пешеходов.
Детали: В результате столкновения Range Rover и Tesla внедорожник отбросило на людей.
Пешеходов госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести. Пострадавшему водителю Tesla врачи оказали медицинскую помощь на месте.
Напомним,
- 19 августа в Киеве патрульным полицейским пришлось разбивать окно автомобиля Mercedes на государственной российской регистрации, чтобы освободить водителя без сознания.
- Внутри машины у водителя лежала открытая бутылка водки Абсолют.
Украинская правда