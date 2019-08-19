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В центре Киева внедорожник въехал в пешеходов, пострадали 6 человек

Понедельник, 19 августа 2019, 21:09
В центре Киева внедорожник въехал в пешеходов, пострадали 6 человек

Источник: Нацполиция 

В центре Киева на перекрестке улиц Саксаганского и Льва Толстого столкнулись два автомобиля – пострадали водитель и пятеро пешеходов.

Детали: В результате столкновения Range Rover и Tesla внедорожник отбросило на людей. 

 
 
 

Пешеходов госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести. Пострадавшему водителю Tesla врачи оказали медицинскую помощь на месте.

Напомним, 

  • 19 августа в Киеве патрульным полицейским пришлось разбивать окно автомобиля Mercedes на государственной российской регистрации, чтобы освободить водителя без сознания. 
  • Внутри машины у водителя лежала открытая бутылка водки Абсолют. 

Украинская правда
Темы: аварияполиция
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