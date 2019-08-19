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Нетаньягу порівняв "хліб-сіль" із тарілкою-черевиком для прем'єра Японії

Понеділок, 19 серпня 2019, 22:01
Нетаньягу порівняв хліб-сіль із тарілкою-черевиком для прем'єра Японії

Джерело: Беньямін Нетаньягу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу в історії з "хлібом-сіллю" в аеропорту за участю його дружини Сари побачив засіб привернути увагу до його візиту в Україну. 

Пряма мова: "Я роблю історичний візит в Україну, але сумніваюся, що він отримав би висвітлення в ЗМІ, якби не сталося "історії з хлібом".

Пані Нетаньягу навмисно підібрала вбрання національних кольорів України. Саме з поваги до України.

Але що я вам скажу? Якщо потрібно, щоб звернули увагу на візит, який приносить договір про зону вільної торгівлі, представництво України в Єрусалимі та інші важливі досягнення, добре, нехай так і буде. 

Це нагадує мені історичний візит прем'єр-міністра Японії до Ізраїлю, який призвів до грандіозного зростання японських інвестицій. Той візит ніхто не висвітлював. Говорили тільки про те, що останню страву під час трапези подали в тарілці у вигляді туфлі.

Схоже, ми винайшли спосіб привернути увагу. Продовжимо".

Що було раніше: Юлія Мендель, речниця президента Володмира Зеленського, заявила, що Сара Нетаньягу покришила хліб на землю ненавмисно, і це "аж ніяк не є проявом неповаги до України".

Передісторія:

  • 19 серпня розпочався офіційний візит Беньяміна і Сари Нетаньягу в Україну.
  • В аеропорту ізраїльських гостей вітали жінки в національному вбранні та з короваєм. Нетаньягу відламав шматок хліба і з'їв, іще один шматок передав дружині. 
  • Сара взяла хліб і покришила на землю.
  • ЗМІ також повідомляли, що Сара Нетаньягу влаштувала перепалку з екіпажем літака під час польоту до Києва через те, що її не привітали належним чином під час посадки.
  • Зазначалося, що дружина прем'єра нібито навіть хотіла потрапити в кабіну пілотів, але її не пустили. Командир борту нібито знову привітав родину Нетаньягу на борту незадовго до посадки.

Українська правда

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