Нетаньягу порівняв "хліб-сіль" із тарілкою-черевиком для прем'єра Японії

Джерело: Беньямін Нетаньягу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу в історії з "хлібом-сіллю" в аеропорту за участю його дружини Сари побачив засіб привернути увагу до його візиту в Україну.

Пряма мова: "Я роблю історичний візит в Україну, але сумніваюся, що він отримав би висвітлення в ЗМІ, якби не сталося "історії з хлібом".

Пані Нетаньягу навмисно підібрала вбрання національних кольорів України. Саме з поваги до України.

Але що я вам скажу? Якщо потрібно, щоб звернули увагу на візит, який приносить договір про зону вільної торгівлі, представництво України в Єрусалимі та інші важливі досягнення, добре, нехай так і буде.

Це нагадує мені історичний візит прем'єр-міністра Японії до Ізраїлю, який призвів до грандіозного зростання японських інвестицій. Той візит ніхто не висвітлював. Говорили тільки про те, що останню страву під час трапези подали в тарілці у вигляді туфлі.

Схоже, ми винайшли спосіб привернути увагу. Продовжимо".

Що було раніше: Юлія Мендель, речниця президента Володмира Зеленського, заявила, що Сара Нетаньягу покришила хліб на землю ненавмисно, і це "аж ніяк не є проявом неповаги до України".

Передісторія: