Нетаньяху сравнил "хлеб-соль" с тарелкой-туфлей для премьера Японии

Источник: Беньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в истории с "хлебом-солью" в аэропорту с участием его жены Сары увидел средство привлечения внимания к его визиту в Украину.

Прямая речь: "Я совершаю исторический визит в Украину, но сомневаюсь, что он получил бы освещение в СМИ, если бы не произошло "истории с хлебом".

Госпожа Нетаньяху намеренно подобрала наряд национальных цветов Украины. Именно из уважения к Украине.

Но что я вам скажу? Если нужно, чтобы обратили внимание на визит, который приносит договор о зоне свободной торговли, представительство Украины в Иерусалиме и другие важные достижения, хорошо, пусть так и будет.

Это напоминает мне исторический визит премьер-министра Японии в Израиль, который привел к грандиозному росту японских инвестиций. Тот визит никто не освещал. Говорили только о том, что последнее блюдо во время трапезы подали в тарелке в виде туфли.

Похоже, мы изобрели способ привлечь внимание. Продолжим".

Предыстория: