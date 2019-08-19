Нетаньяху сравнил "хлеб-соль" с тарелкой-туфлей для премьера Японии
Источник: Беньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в истории с "хлебом-солью" в аэропорту с участием его жены Сары увидел средство привлечения внимания к его визиту в Украину.
Прямая речь: "Я совершаю исторический визит в Украину, но сомневаюсь, что он получил бы освещение в СМИ, если бы не произошло "истории с хлебом".
Госпожа Нетаньяху намеренно подобрала наряд национальных цветов Украины. Именно из уважения к Украине.
Но что я вам скажу? Если нужно, чтобы обратили внимание на визит, который приносит договор о зоне свободной торговли, представительство Украины в Иерусалиме и другие важные достижения, хорошо, пусть так и будет.
Это напоминает мне исторический визит премьер-министра Японии в Израиль, который привел к грандиозному росту японских инвестиций. Тот визит никто не освещал. Говорили только о том, что последнее блюдо во время трапезы подали в тарелке в виде туфли.
Похоже, мы изобрели способ привлечь внимание".
Предыстория:
- 19 августа начался официальный визит в Украину Беньямина и Сары Нетаньяху.
- В аэропорту израильских гостей приветствовали девушки в национальных костюмах и с караваем. Нетаньяху отломил кусок хлеба и съел, еще один кусок подал жене.
- Сара взяла хлеб в руку и покрошила на землю.
- СМИ также сообщали, что Сара устроила перепалку с экипажем самолета во время полета в Киев из-за того, что ее не должным образом поздравили во время посадки.
- Отмечалось, что жена премьера якобы даже хотела попасть в кабину пилотов, но ее не пустили. Командир якобы снова поздравил семью Нетаньяху на борту незадолго до посадки.
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