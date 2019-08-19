Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Нетаньяху сравнил "хлеб-соль" с тарелкой-туфлей для премьера Японии

Понедельник, 19 августа 2019, 22:01
Нетаньяху сравнил хлеб-соль с тарелкой-туфлей для премьера Японии

Источник: Беньямин Нетаньяху 

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в истории с "хлебом-солью" в аэропорту с участием его жены Сары увидел средство привлечения внимания к его визиту в Украину.

Прямая речь: "Я совершаю исторический визит в Украину, но сомневаюсь, что он получил бы освещение в СМИ, если бы не произошло "истории с хлебом". 

Госпожа Нетаньяху намеренно подобрала наряд национальных цветов Украины. Именно из уважения к Украине.

Но что я вам скажу? Если нужно, чтобы обратили внимание на визит, который приносит договор о зоне свободной торговли, представительство Украины в Иерусалиме и другие важные достижения, хорошо, пусть так и будет. 

Это напоминает мне исторический визит премьер-министра Японии в Израиль, который привел к грандиозному росту японских инвестиций. Тот визит никто не освещал. Говорили только о том, что последнее блюдо во время трапезы подали в тарелке в виде туфли.

Похоже, мы изобрели способ привлечь внимание. Продолжим".

Предыстория:

  • 19 августа начался официальный визит в Украину Беньямина и Сары Нетаньяху. 
  • В аэропорту израильских гостей приветствовали девушки в национальных костюмах и с караваем. Нетаньяху отломил кусок хлеба и съел, еще один кусок подал жене. 
  • Сара взяла хлеб в руку и покрошила на землю.
  • СМИ также сообщали, что Сара устроила перепалку с экипажем самолета во время полета в Киев из-за того, что ее не должным образом поздравили во время посадки.
  • Отмечалось, что жена премьера якобы даже хотела попасть в кабину пилотов, но ее не пустили. Командир якобы снова поздравил семью Нетаньяху на борту незадолго до посадки.

Украинская правда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Последние новости
09:35
Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
Все новости...
Реклама: