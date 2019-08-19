Бойовики двічі пускали БПЛА з гранатометом, є поранений
Понеділок, 19 серпня 2019, 22:59
Джерело: ООС
Збройні формування РФ та її найманці 19 серпня застосували проти позицій Об’єднаних сил безпілотник із гранатометним пострілом, один військовий поранений.
Повідомлення ООС: "З метою нанесення якнайбільшої шкоди військовослужбовцям на одному з напрямків ворог застосував безпілотний літальний апарат споряджений гранатометним пострілом (ВОГ-25)".
Деталі: Загалом бойовики шість разів порушили режим припинення вогню.
Окупанти запустили безпілотник з напрямку Верхньошироківського.
БПЛА двічі атакував українські позиції поблизу Павлополя.
Один військовослужбовець отримав поранення.
Українська правда