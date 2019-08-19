Бойовики двічі пускали БПЛА з гранатометом, є поранений

5918 переглядів
Понеділок, 19 серпня 2019, 22:59

Джерело: ООС

Збройні формування РФ та її найманці 19 серпня застосували проти позицій Об’єднаних сил безпілотник із гранатометним пострілом, один військовий поранений.

Повідомлення ООС: "З метою нанесення якнайбільшої шкоди військовослужбовцям на одному з напрямків ворог застосував безпілотний літальний апарат споряджений гранатометним пострілом (ВОГ-25)".

Деталі: Загалом бойовики шість разів порушили режим припинення вогню.

Окупанти запустили безпілотник з напрямку Верхньошироківського. 

БПЛА двічі атакував українські позиції поблизу Павлополя.

Один військовослужбовець отримав поранення.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Об'єднані сили на Донбасі війна


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Війна на Сході: один захисник отримав поранення 19 серпня 2019, 12:58
Бойовики вели прицільний вогонь біля Пищевика й Зайцевого – один поранений 12 серпня 2019, 13:38
Військові ООС не причетні до обстрілу в Горлівці 5 серпня – СЦКК 9 серпня 2019, 12:03
Усі новини
Головні новини
Ще трьох українців, ймовірно, перевели в СІЗО до моряків. Серед них Сущенко
РосЗМІ: Українських моряків готують до відправки на батьківщину
До фракції Порошенка приєдналися двоє самовисуванців
Арахамія каже, що інші партії самоусунулися від Кабміну: Хай ідуть лісом
Усі новини
соцмережі

12 фішок Instagram, про які не всі знають

здоров'я

33 наукових способи схуднути назавжди

тест

Те, що ви знаєте про вакцинацію – правда чи міф?