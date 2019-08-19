Боевики дважды пускали БПЛА с гранатометом, есть раненый

Источник: ООС

Вооруженные формирования РФ и ее наемники 19 августа применили против позиций Объединенных сил беспилотник с гранатометным выстрелом, один военный ранен.

Сообщение ООС: "С целью нанесения наибольшего ущерба военнослужащим на одном из направлений враг применил беспилотный летательный аппарат, снабженный гранатометным выстрелом (ВОГ-25)".

Детали: В целом боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Оккупанты запустили беспилотник по направлению Верхнешироковского. БПЛА дважды атаковал украинские позиции вблизи Павлополя.

Один военнослужащий получил ранения.