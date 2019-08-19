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Боевики дважды пускали БПЛА с гранатометом, есть раненый

Понедельник, 19 августа 2019, 22:59
Боевики дважды пускали БПЛА с гранатометом, есть раненый

Источник: ООС 

Вооруженные формирования РФ и ее наемники 19 августа применили против позиций Объединенных сил беспилотник с гранатометным выстрелом, один военный ранен.

Сообщение ООС: "С целью нанесения наибольшего ущерба военнослужащим на одном из направлений враг применил беспилотный летательный аппарат, снабженный гранатометным выстрелом (ВОГ-25)". 

Детали: В целом боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Оккупанты запустили беспилотник по направлению Верхнешироковского. БПЛА дважды атаковал украинские позиции вблизи Павлополя. 

Один военнослужащий получил ранения.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассевойна
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