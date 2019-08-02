У Рівному скасували попередження дівчині й хлопцю за плакати про імпічмент

5213 переглядів
П'ятниця, 2 серпня 2019, 14:49

Джерело: UA:Рівне й Facebook активістки Олександри Дворецької

Рівненський апеляційний суд визнав 16-річну Дар’ю Коцюрубу та 20-річного Романа Філюка невинними у проведенні несанкціонованого мітингу щодо імпічменту президента у травні.

 
Фото Олександри Дворецької

Суддя Степан Шимків задовольнив апеляцію на рішення Рівненського міського суду, який визнав їх винними та присудив їм попередження.

Пряма мова Олександри Дворецької: "Протоколи відносно Даші Коцюруби та Романа Філюка по порушенню порядку проведення мирних зібрань 25 травня 2019 року в Рівному скасовані за відсутністю обставин та складу адміністративних правопорушень"

Історія питання:

  • 25 травня, після інавгурації Володимира Зеленського, у Рівному на 16-річну дівчину та 20-річного хлопця у відділку поліції склали адмінпротоколи за імпровізований мітинг за імпічмент президента.
    Рівненські активісти
    Рівненські активісти
    Суспільне
  • 26 червня Рівненський міський суд визнав 16-річну Дар’ю Коцюрубу винною в адміністративному порушенні і присудив їй попередження, хоч і без штрафу.
  • Сам Зеленський закликав правоохоронців не вживати заходи проти політичних протестувальників, якщо вони не порушують правопорядок
  • Правозахисники наголошували, що повідомляти владі про мирні акції – не обов’язок, а право громадянина.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: мітинги імідж імпічмент Рівне суд


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Представники заводів Коломойського пікетували "Укренерго" через тарифи 31 липня 2019, 15:30
У РФ проводять масові обшуки в учасників мітингу в Москві 31 липня 2019, 11:57
Під офісом Денісової активісти вимагають її відставки 30 липня 2019, 16:31
Усі новини
Головні новини
Печерський суд присудив відшкодувати Портнову 7 мільйонів гривень
Екс-начальник поліції Одещини Головін "загубив" у декларації 800 тисяч – НАЗК
На польському кордоні знову зросли відмови у в'їзді українцям
Голові Окружного адмінсуду та трьом його колегам вручили підозри
Усі новини
здоров'я

Як вилікувати рак: ефективні методи в Україні та світі

соцмережі

12 фішок Instagram, про які не всі знають

тест

Чи знаєте ви ці українську лайку?