У Рівному скасували попередження дівчині й хлопцю за плакати про імпічмент
Джерело: UA:Рівне й Facebook активістки Олександри Дворецької
Рівненський апеляційний суд визнав 16-річну Дар’ю Коцюрубу та 20-річного Романа Філюка невинними у проведенні несанкціонованого мітингу щодо імпічменту президента у травні.
Суддя Степан Шимків задовольнив апеляцію на рішення Рівненського міського суду, який визнав їх винними та присудив їм попередження.
Пряма мова Олександри Дворецької: "Протоколи відносно Даші Коцюруби та Романа Філюка по порушенню порядку проведення мирних зібрань 25 травня 2019 року в Рівному скасовані за відсутністю обставин та складу адміністративних правопорушень"
Історія питання:
- 25 травня, після інавгурації Володимира Зеленського, у Рівному на 16-річну дівчину та 20-річного хлопця у відділку поліції склали адмінпротоколи за імпровізований мітинг за імпічмент президента.
- 26 червня Рівненський міський суд визнав 16-річну Дар’ю Коцюрубу винною в адміністративному порушенні і присудив їй попередження, хоч і без штрафу.
- Сам Зеленський закликав правоохоронців не вживати заходи проти політичних протестувальників, якщо вони не порушують правопорядок
- Правозахисники наголошували, що повідомляти владі про мирні акції – не обов’язок, а право громадянина.
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