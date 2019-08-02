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У Рівному скасували попередження дівчині й хлопцю за плакати про імпічмент

П'ятниця, 2 серпня 2019, 14:49

Джерело: UA:Рівне й Facebook активістки Олександри Дворецької

Рівненський апеляційний суд визнав 16-річну Дар’ю Коцюрубу та 20-річного Романа Філюка невинними у проведенні несанкціонованого мітингу щодо імпічменту президента у травні.

 
Фото Олександри Дворецької

Суддя Степан Шимків задовольнив апеляцію на рішення Рівненського міського суду, який визнав їх винними та присудив їм попередження.

Пряма мова Олександри Дворецької: "Протоколи відносно Даші Коцюруби та Романа Філюка по порушенню порядку проведення мирних зібрань 25 травня 2019 року в Рівному скасовані за відсутністю обставин та складу адміністративних правопорушень"

Історія питання:

  • 25 травня, після інавгурації Володимира Зеленського, у Рівному на 16-річну дівчину та 20-річного хлопця у відділку поліції склали адмінпротоколи за імпровізований мітинг за імпічмент президента.
    Рівненські активісти
    Рівненські активісти
    Суспільне
  • 26 червня Рівненський міський суд визнав 16-річну Дар’ю Коцюрубу винною в адміністративному порушенні і присудив їй попередження, хоч і без штрафу.
  • Сам Зеленський закликав правоохоронців не вживати заходи проти політичних протестувальників, якщо вони не порушують правопорядок
  • Правозахисники наголошували, що повідомляти владі про мирні акції – не обов’язок, а право громадянина.

"Українська правда" в Threads

Теми: мітингиіміджімпічментРівнесуд
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