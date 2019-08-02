У Рівному скасували попередження дівчині й хлопцю за плакати про імпічмент

Джерело: UA:Рівне й Facebook активістки Олександри Дворецької

Рівненський апеляційний суд визнав 16-річну Дар’ю Коцюрубу та 20-річного Романа Філюка невинними у проведенні несанкціонованого мітингу щодо імпічменту президента у травні.

Фото Олександри Дворецької

Суддя Степан Шимків задовольнив апеляцію на рішення Рівненського міського суду, який визнав їх винними та присудив їм попередження.

Пряма мова Олександри Дворецької: "Протоколи відносно Даші Коцюруби та Романа Філюка по порушенню порядку проведення мирних зібрань 25 травня 2019 року в Рівному скасовані за відсутністю обставин та складу адміністративних правопорушень"

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