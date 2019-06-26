Суд визнав винною 16-річну дівчину, яка вийшла на пікет за імпічмент Зеленського
Рівненський міський суд визнав винною в адміністративному порушенні 16-річну Дар’ю Коцюрубу, яка 25 травня у центрі Рівного з товаришем тримали плакати, на одному з яких був напис "імпічмент президенту".
Про це йдеться у повідомленні UA:Рівне.
За словами матері Дар’ї, Наталії Коцюруби Рівненський міський суд виніс відповідне рішення ще 13 червня.
"Була в суді, забрала рішення судді Діонісьєвої. У нас – попередження, штрафу немає. Але ми будемо подавати апеляцію і доводити невинуватість. Щодо моєї справи (неналежне виховання, – ред.) – то її перенесли", – розповіла мати дівчини.
Вона додала, що товариша її доньки 20-річного Романа суд також визнав винним.
Нагадаємо:
- 25 травня у Рівному на 16-річну дівчину та 20-річного хлопця у відділку поліції склали адмінпротоколи за імпровізований мітинг за імпічмент президента Володимира Зеленського.
- Перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко заявила, що готує запит до Нацполіції щодо затримання в Рівному двох молодих людей, які вийшли на мітинг за імпічмент Зеленського.
- Речник Національної поліції Ярослав Тракало повідомив, що в поліції проведуть службову перевірку щодо інциденту.
- Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців не вживати заходів проти політичних протестувальників, якщо вони не порушують правопорядок.
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