Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд визнав винною 16-річну дівчину, яка вийшла на пікет за імпічмент Зеленського

Середа, 26 червня 2019, 11:37
Суд визнав винною 16-річну дівчину, яка вийшла на пікет за імпічмент Зеленського

Рівненський міський суд визнав винною в адміністративному порушенні 16-річну Дар’ю Коцюрубу, яка 25 травня у центрі Рівного з товаришем тримали плакати, на одному з яких був напис "імпічмент президенту". 

Про це йдеться у повідомленні UA:Рівне.

За словами матері Дар’ї, Наталії Коцюруби Рівненський міський суд виніс відповідне рішення ще 13 червня.

"Була в суді, забрала рішення судді Діонісьєвої. У нас – попередження, штрафу немає. Але ми будемо подавати апеляцію і доводити невинуватість. Щодо моєї справи (неналежне виховання, – ред.) – то її перенесли", – розповіла мати дівчини.

Вона додала, що товариша її доньки 20-річного  Романа суд також визнав винним. 

Нагадаємо:

  • 25 травня у Рівному на 16-річну дівчину та 20-річного хлопця у відділку поліції склали адмінпротоколи за імпровізований мітинг за імпічмент президента Володимира Зеленського.
  • Перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко заявила, що готує запит до Нацполіції щодо затримання в Рівному двох молодих людей, які вийшли на мітинг за імпічмент Зеленського.
  • Речник Національної поліції Ярослав Тракало повідомив, що в поліції проведуть службову перевірку щодо інциденту. 
  • Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців не вживати заходів проти політичних протестувальників, якщо вони не порушують правопорядок.

"Українська правда" у Threads

Теми: судРівнеЗеленськийімпічмент
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

Усі новини...
суд
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
Грета Тунберг постане перед судом за непокору поліції
Останні новини
14:53
Проти письменника Фредеріка Бегбедера відкрили справу за звинуваченнями у зґвалтуванні
14:41
Автовласникам готують трикратне підняття акцизу на автогаз: хто виграє війну лобістів
14:41
Норвегія оголосила про додаткову підтримку Україні: увійдуть засоби для ППО
14:40
У МВС попереджають про нову схему шахраїв: зловмисники створюють фейкові боти Kyivstar
14:11
У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"
14:07
Урсула фон дер Ляєн: Наша оцінка закону про нацменшини в Україні – позитивна
13:58
Не лише "Венздей": Netflix показав, що найчастіше дивилися глядачі за перше півріччя 2023 року
13:48
відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ
13:43
Уряд дозволив приватизацію ще двох спиртзаводів: кошти підуть в держбюджет
13:39
мапаУ четвер в Україні йтиме сніг з дощем, в наступні дні − без опадів
Усі новини...
Реклама: