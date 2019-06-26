Суд визнав винною 16-річну дівчину, яка вийшла на пікет за імпічмент Зеленського

Рівненський міський суд визнав винною в адміністративному порушенні 16-річну Дар’ю Коцюрубу, яка 25 травня у центрі Рівного з товаришем тримали плакати, на одному з яких був напис "імпічмент президенту".

Про це йдеться у повідомленні UA:Рівне.

За словами матері Дар’ї, Наталії Коцюруби Рівненський міський суд виніс відповідне рішення ще 13 червня.

"Була в суді, забрала рішення судді Діонісьєвої. У нас – попередження, штрафу немає. Але ми будемо подавати апеляцію і доводити невинуватість. Щодо моєї справи (неналежне виховання, – ред.) – то її перенесли", – розповіла мати дівчини.

Вона додала, що товариша її доньки 20-річного Романа суд також визнав винним.

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