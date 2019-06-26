Суд визнав винною 16-річну дівчину, яка вийшла на пікет за імпічмент Зеленського

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Середа, 26 червня 2019, 11:37

Рівненський міський суд визнав винною в адміністративному порушенні 16-річну Дар’ю Коцюрубу, яка 25 травня у центрі Рівного з товаришем тримали плакати, на одному з яких був напис "імпічмент президенту". 

Про це йдеться у повідомленні UA:Рівне.

За словами матері Дар’ї, Наталії Коцюруби Рівненський міський суд виніс відповідне рішення ще 13 червня.

"Була в суді, забрала рішення судді Діонісьєвої. У нас – попередження, штрафу немає. Але ми будемо подавати апеляцію і доводити невинуватість. Щодо моєї справи (неналежне виховання, – ред.) – то її перенесли", – розповіла мати дівчини.

Вона додала, що товариша її доньки 20-річного  Романа суд також визнав винним. 

Нагадаємо:

  • 25 травня у Рівному на 16-річну дівчину та 20-річного хлопця у відділку поліції склали адмінпротоколи за імпровізований мітинг за імпічмент президента Володимира Зеленського.
  • Перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко заявила, що готує запит до Нацполіції щодо затримання в Рівному двох молодих людей, які вийшли на мітинг за імпічмент Зеленського.
  • Речник Національної поліції Ярослав Тракало повідомив, що в поліції проведуть службову перевірку щодо інциденту. 
  • Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців не вживати заходів проти політичних протестувальників, якщо вони не порушують правопорядок.

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Теми: суд Рівне Зеленський імпічмент


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