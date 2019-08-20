СБУ каже, що радикал міг планувати теракт на виступі "Кварталу 95"

Джерело: сайт СБУ

Служба безпеки заявляє, що запобігла провокації під час масових акцій напередодні Дня Незалежності на Сумщині.

Деталі: Співробітники спецслужби і прокуратури затримали 19-річного сумчанина - члена радикального молодіжного угруповання. За даними правоохоронців, разом зі спільниками він хотів підірвати боєприпаси та вибухівку у місцях масового скупчення людей.

За місцями проживання зловмисників вилучили гранату Ф-1, боєприпаси та вибухові речовини.

Нині слідство перевіряє версію щодо підготовки провокацій під час урочистостей з нагоди святкування Дня Прапора України та концерту "KVARTAL-FEST" 23 серпня на Сумщині.

Радикалам підготували повідомлення про підозру у вчиненні злочинів. Триває досудове слідство.

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