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СБУ каже, що радикал міг планувати теракт на виступі "Кварталу 95"

Вівторок, 20 серпня 2019, 12:54

Джерело: сайт СБУ

Служба безпеки заявляє, що запобігла провокації під час масових акцій напередодні Дня Незалежності на Сумщині. 

Деталі: Співробітники спецслужби і прокуратури затримали 19-річного сумчанина - члена  радикального молодіжного угруповання. За даними правоохоронців, разом зі спільниками він хотів підірвати боєприпаси та вибухівку у місцях масового скупчення людей. 

 

За місцями проживання зловмисників вилучили гранату Ф-1, боєприпаси та вибухові речовини. 

Нині слідство перевіряє версію щодо підготовки провокацій під час урочистостей з нагоди святкування Дня Прапора України та концерту "KVARTAL-FEST" 23 серпня на Сумщині. 

Радикалам підготували повідомлення про підозру у вчиненні злочинів. Триває досудове слідство. 

Нагадаємо:

  • Виступи "Кварталу 95" на Сумщині неодноразово організовував призначений президентом Володимиром Зеленським голова Служби зовнішньої розвідки Владислав Бухарєв.
  • За даними УП, донька новопризначеного розвідника Юлія – молода співачка, часто бере участь в організованих батьком концертах. 

Українська правда
Теми: СБУтероризм
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