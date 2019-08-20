СБУ говорит, что радикал мог планировать теракт на выступлении "Квартала 95"

Источник: сайт СБУ

Служба безопасности заявляет, что предотвратила провокации во время массовых акций накануне Дня Независимости на Сумщине.

Детали: Сотрудники спецслужбы и прокуратуры задержали 19-летнего сумчанина - члена радикальной молодежной группировки. По данным правоохранителей, вместе с сообщниками он хотел взорвать боеприпасы и взрывчатку в местах массового скопления людей.

По месту жительства злоумышленников изъяли гранату Ф-1, боеприпасы и взрывчатые вещества.

Сейчас следствие проверяет версию о подготовке провокаций во время торжеств по случаю празднования Дня Флага и концерта "KVARTAL-FEST" 23 августа на Сумщине.

Радикалам подготовили сообщение о подозрении в совершении преступлений. Продолжается досудебное следствие.

Напомним: