СБУ говорит, что радикал мог планировать теракт на выступлении "Квартала 95"
Вторник, 20 августа 2019, 12:54
Источник: сайт СБУ
Служба безопасности заявляет, что предотвратила провокации во время массовых акций накануне Дня Независимости на Сумщине.
Детали: Сотрудники спецслужбы и прокуратуры задержали 19-летнего сумчанина - члена радикальной молодежной группировки. По данным правоохранителей, вместе с сообщниками он хотел взорвать боеприпасы и взрывчатку в местах массового скопления людей.
По месту жительства злоумышленников изъяли гранату Ф-1, боеприпасы и взрывчатые вещества.
Сейчас следствие проверяет версию о подготовке провокаций во время торжеств по случаю празднования Дня Флага и концерта "KVARTAL-FEST" 23 августа на Сумщине.
Радикалам подготовили сообщение о подозрении в совершении преступлений. Продолжается досудебное следствие.
Напомним:
- Выступления "Квартала 95" на Сумщине неоднократно организовывал назначеный президентом Владимиром Зеленским председатель Службы внешней разведки Владислав Бухарев.
- По данным УП, дочь нового разведчика Юлия - молодая певица, часто участвует в организованных отцом концертах.
Украинская правда