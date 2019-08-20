У Порошенка наїхали на "Слугу народу": вирішують все самостійно

Джерело: брифінг делегата "ЄС" Артура Герасимова та глави партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова за підсумками засідання підготовчої підгрупи 20 серпня

"Європейська Солідарність" заявляє, що монобільшість нової Верховної Ради "Слуга народу" приймає більшість рішень самостійно і не зважає на прохання інших фракції.

Пряма мова Герасимова: "По-перше, в системі пріоритетів монобільшості ("Слуги народу" - ред.) інтеграції до Європейського союзу взагалі немає. Сьогодні було запропоновано, що комітет з питань євроінтеграції має складатися всього з 7 людей. Звичайно, комітет з бюджету – 31, аграрна політика – 31, податкова і митна політика – 31, як доходимо до європейської інтеграції – 7 людей.

Це неприйнятна позиція і "Європейська солідарність" буде наполягати на тому, щоб кількість робочих рук у цьому комітеті була збільшена, тим більше, що кількість депутатів, які хочуть працювати над європейською інтеграцією більша ніж 7 людей.

Друге питання. Як не рахуй, будь-яка, фракція може подати 1-2 людини до кожного комітету. Сьогодні ми почули від монобільшості, що ми не маємо такого права, а маємо спрямовувати народних депутатів, які хочуть працювати по 2 в комітеті.

Це означає, що представники кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв і Ахтем Чийгоз не можуть вдвох працювати в комітеті з питань деокупації Криму і прав людини, який сьогодні був створений. Це означає, що генерал Забродський не те, що вони не погоджуються, що він найкращий керівник комітету з питань нацбезпеки, вони взагалі відмовляють генералу в праві працювати в комітеті нацбезпеки, тому що ми делегували туди 2 людей.

Ми вважаємо, що це помилкові рішення".

Деталі: За словами Герасимова, "ЄС" буде наполягати на тому, щоб збільшити кількість нардепів у комітеті з євроінтеграції. Нардеп заявив, що "Слуга народу" самостійно визначилася з кількістю депутатів у кожному комітеті.

Герасимов повідомив, що фракції 19 серпня надіслали свої пропозиції щодо делегатів та кількості депутатів у кожному комітеті.

Він додав, що "ЄС" підтримує скорочення кількості комітетів, але потрібно зважати на доцільність, тому варто створити комітет з питань ветеранів.

Пізніше на брифінг вийшов глава "Слуги народу" Дмитро Разумков. Він пояснив, що за законом кожна фракція має делегувати хоча б одного депутата у склад кожного комітету. Комітетів у новій Раді буде 23, а в "Європейської солідарності" всього 25 мандатів, тому "ЄС" не зможе делегувати по кілька нардепів у певні комітети.

За його словами, наразі у комітеті з євроінтеграції не набагато більше нардепів (7 чи 9).

Пряма мова Разумкова: "Для того, щоб вислуховувати пропозиції колег, треба було щоб вони коректніше та у відповідності до діючого законодавства надавали свої пропозиції.

Політичні сили, в яких кількість народних депутатів буде більшою, ніж кількість комітетів, повинні надати обов’язково по одній кандидатурі до кожного з комітетів. Нажаль, цього не відбулось.

Я сподіваюсь, що вони виправлять свої помилки, і якщо буде бажання розширити цей комітет я думаю, що це можливо, але це додатково ми маємо проговорити".

Передісторія:

9 серпня народні обранці у підготовчій групі попередньо затвердили мінімальну й максимальну кількість членів комітетів: 7 і 31.

Урочисте засідання нової Верховної Ради заплановане 29 серпня.

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