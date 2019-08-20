У Порошенко наехали на "Слуг народа": решают все самостоятельно

Источник: брифинг Артура Герасимова по итогам заседания подготовительной подгруппы 20 августа

"Европейская Солидарность" заявляет, что монобольшинство новой Верховной Рады "Слуга народа" принимает большинство решений самостоятельно и не учитывает просьбы других фракции.

Прямая речь Герасимова: "Во-первых, в системе приоритетов монобольшинства ("Слуги народа"- ред.) интеграции в Европейский союз вообще нет. Сегодня было предложено, что комитет по вопросам евроинтеграции должен состоять всего из 7 человек. Конечно, комитет по бюджету - 31, аграрная политика – 31, налоговая и таможенная политика - 31, как приходим к европейской интеграции - 7 человек.

Это неприемлемая позиция и "Европейская солидарность" будет настаивать на том, чтобы количество рабочих рук в этом комитете было увеличено, тем более, что количество депутатов, которые хотят работать над европейской интеграцией больше чем 7 человек.

Второй вопрос. Как ни считай, любая фракция может подать 1-2 человека в каждый комитет. Сегодня мы услышали от монобольшинства, что мы не имеем такого права, а должны направлять народных депутатов, которые хотят работать по 2 в комитете.

Это означает, что представители крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и Ахтем Чийгоз не могут вдвоем работать в комитете по вопросам деоккупации Крыма и правам человека, который сегодня был создан. Это означает, что генерал Забродский не то, что они не согласны, что он лучший руководитель комитета по вопросам нацбезопасности, они вообще отказывают генералу в праве работать в комитете нацбезопасности, потому что мы делегировали туда 2 человека.

Мы считаем, что это ошибочные решения".

Детали: По словам Герасимова, "ЕС" будет настаивать на том, чтобы увеличить количество нардепов в комитете по евроинтеграции. Нардеп заявил, что "Слуга народа" самостоятельно определилась с количеством депутатов в каждом комитете.

Герасимов сообщил, что каждая фракция 19 августа направила свои предложения относительно делегатов и количества депутатов в каждом комитете.

Он добавил, что "ЕС" поддерживает сокращение количества комитетов, но нужно учитывать целесообразность, поэтому стоит создать комитет по вопросам ветеранов.

Позже на брифинг вышел глава "Слуги народа" Дмитрий Разумков. Он пояснил, что по закону каждая фракция должна делегировать хотя бы одного депутата в состав каждого комитета. Комитетов в новой Раде будет 23, а в "Европейской солидарности" всего 25 мандатов, поэтому "ЕС" не сможет делегировать по несколько нардепов в определенные комитеты.

По его словам, сейчас в комитете по евроинтеграции не намного больше нардепов (7 или 9).

Прямая речь Разумкова: "Для того, чтобы выслушивать предложения коллег, надо было, чтобы они корректно и в соответствии с действующим законодательством предоставляли свои предложения.

Политические силы, в которых количество народных депутатов будет больше, чем количество комитетов, должны предоставить обязательно по одной кандидатуре в каждый из комитетов. К сожалению, этого не произошло.

Я надеюсь, что они исправят свои ошибки, и если будет желание расширить этот комитет я думаю, что это возможно, но это дополнительно мы проговорим".

Предыстория:

9 августа народные избранники в подготовительной группе предварительно утвердили минимальное и максимальное количество членов комитетов 7 и 31.

Торжественное заседание новой Верховной Рады запланировано 29 августа.

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