Герасимов розповів, кому віддадуть крісла спікера і віце-спікера Ради
Джерело: заяви Артура Герасимова і Дмитра Разумкова після засідання підготовчої депутатської групи
Народний депутат парламентської фракції партії "Європейська солідарність" Артур Герасимов повідомив, що посади спікера та віце-спікера у новій Раді посядуть нардепи від "Слуги народу" Дмитро Разумков і Руслан Стефанчук.
Пряма мова Герасимова: "Сьогодні на засіданні підготовчої групи було озвучено від фракції "Слуга народу", що вони делегують Дмитра Разумкова і Руслана Стефанчука на позиції спікера і першого віце-спікера. Що стосується віце-спікерів, то поки що немає таких речей".
Пряма мова Разумкова: "Партія запропонує, скоріше за все, саме такі кандидатури на вище зазначені посади".
Деталі: Лідер партії "Слуга народу" пояснив, що за законом Стефанчук може бути і віце-спікером, і представником президента у Верховній Раді.
Водночас він закликав дочекатися голосування за ці кандидатури в сесійній залі. Разумков додав, що опозиційні сили обов’язково будуть представлені в керівництві парламенту - їм запропонували посаду віце-спікера.
Передісторія:
- Позачергові вибори до Верховної Ради відбулися 21 липня.
- Згідно з результатами ЦВК, до парламенту проходять 254 нардепи від "Слуги народу". Від партії "Опозиційна платформа – За життя" – 43 нардепи, "Батьківщина" – 26 нардепів, "Європейська солідарність" – 25 нардепів, "Голос" – 20 нардепів.
- У партії "Слуга народу", яка у Верховній Раді 9 скликання сформує найбільшу фракцію, заявляли про готовність віддати опозиції три посади.
- Партії "Європейська солідарність" попереднього президента Петра Порошенка та "Голос" співака Святослава Вакарчука відмовилися від позиції віце-спікера Ради.
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