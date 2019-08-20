Герасимов розповів, кому віддадуть крісла спікера і віце-спікера Ради 

Джерело: заяви Артура Герасимова і Дмитра Разумкова після засідання підготовчої депутатської групи

Народний депутат парламентської фракції партії "Європейська солідарність" Артур Герасимов повідомив, що посади спікера та віце-спікера у новій Раді посядуть нардепи від "Слуги народу" Дмитро Разумков і Руслан Стефанчук.

Пряма мова Герасимова: "Сьогодні на засіданні підготовчої групи було озвучено від фракції "Слуга народу", що вони делегують Дмитра Разумкова і Руслана Стефанчука на позиції спікера і першого віце-спікера. Що стосується віце-спікерів, то поки що немає таких речей".

Пряма мова Разумкова: "Партія запропонує, скоріше за все, саме такі кандидатури на вище зазначені посади".

Деталі: Лідер партії "Слуга народу" пояснив, що за законом Стефанчук може бути і віце-спікером, і представником президента у Верховній Раді.

Водночас він закликав дочекатися голосування за ці кандидатури в сесійній залі. Разумков додав, що опозиційні сили обов’язково будуть представлені в керівництві парламенту - їм запропонували посаду віце-спікера.

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