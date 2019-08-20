Герасимов розповів, кому віддадуть крісла спікера і віце-спікера Ради 

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Вівторок, 20 серпня 2019, 15:04

Джерело: заяви Артура Герасимова і Дмитра Разумкова після засідання підготовчої депутатської групи 

Народний депутат парламентської фракції партії "Європейська солідарність" Артур Герасимов повідомив, що посади спікера та віце-спікера у новій Раді посядуть нардепи від "Слуги народу" Дмитро Разумков і Руслан Стефанчук. 

Пряма мова Герасимова: "Сьогодні на засіданні підготовчої групи було озвучено від фракції "Слуга народу", що вони делегують Дмитра Разумкова і Руслана Стефанчука на позиції спікера і першого віце-спікера. Що стосується віце-спікерів, то поки що немає таких речей". 

Пряма мова Разумкова: "Партія запропонує, скоріше за все, саме такі кандидатури на вище зазначені посади".

Деталі: Лідер партії "Слуга народу" пояснив, що за законом Стефанчук може бути і віце-спікером, і представником президента у Верховній Раді. 

Водночас він закликав дочекатися голосування за ці кандидатури в сесійній залі. Разумков додав, що опозиційні сили обов’язково будуть представлені в керівництві парламенту - їм запропонували посаду віце-спікера. 

Передісторія:

  • Позачергові вибори до Верховної Ради відбулися 21 липня.
  • Згідно з результатами ЦВК, до парламенту проходять 254 нардепи від "Слуги народу". Від партії "Опозиційна платформа – За життя" – 43 нардепи, "Батьківщина" – 26 нардепів, "Європейська солідарність" – 25 нардепів, "Голос" – 20 нардепів.  
  • У партії "Слуга народу", яка у Верховній Раді 9 скликання сформує найбільшу фракцію, заявляли про готовність віддати опозиції три посади.
  • Партії "Європейська солідарність" попереднього президента Петра Порошенка та "Голос" співака Святослава Вакарчука відмовилися від позиції віце-спікера Ради.

Українська правда

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Теми: Верховна Рада Слуга народу


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