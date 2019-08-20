Герасимов рассказал, кому отдадут кресла спикера и вице-спикера Рады

Источник: заявления Артура Герасимова и Дмитрия Разумкова после заседания подготовительной депутатской группы

Депутат от парламентской фракции партии "Европейская солидарность" Артур Герасимов сообщил, что должности спикера и вице-спикера в новой Раде займут нардепы от "Слуги народа" Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук.

Прямая речь Герасимова: "Сегодня на заседании подготовительной группы было озвучено от фракции" Слуга народа ", что они делегируют Дмитрия Разумкова и Руслана Стефанчука на должности спикера и первого вице-спикера. Что касается вице-спикеров, то пока нет таких вещей".

Прямая речь Разумкова: "Партия предложит, скорее всего, именно такие кандидатуры на вышеуказанные должности".

Детали: Лидер партии "Слуга народа" пояснил, что по закону Стефанчук может быть и вице-спикером, и представителем президента в Верховной Раде.

В то же время Разумков призвал дождаться голосования за эти кандидатуры в сессионном зале. И добавил, что оппозиционные силы обязательно будут представлены в руководстве парламента - им предложили должность вице-спикера.

Предыстория: