Герасимов рассказал, кому отдадут кресла спикера и вице-спикера Рады
Источник: заявления Артура Герасимова и Дмитрия Разумкова после заседания подготовительной депутатской группы
Депутат от парламентской фракции партии "Европейская солидарность" Артур Герасимов сообщил, что должности спикера и вице-спикера в новой Раде займут нардепы от "Слуги народа" Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук.
Прямая речь Герасимова: "Сегодня на заседании подготовительной группы было озвучено от фракции" Слуга народа ", что они делегируют Дмитрия Разумкова и Руслана Стефанчука на должности спикера и первого вице-спикера. Что касается вице-спикеров, то пока нет таких вещей".
Прямая речь Разумкова: "Партия предложит, скорее всего, именно такие кандидатуры на вышеуказанные должности".
Детали: Лидер партии "Слуга народа" пояснил, что по закону Стефанчук может быть и вице-спикером, и представителем президента в Верховной Раде.
В то же время Разумков призвал дождаться голосования за эти кандидатуры в сессионном зале. И добавил, что оппозиционные силы обязательно будут представлены в руководстве парламента - им предложили должность вице-спикера.
Предыстория:
- Внеочередные выборы в Верховную Раду состоялись 21 июля.
- По данным ЦИК, в ВР проходит 254 нардепа от "Слуги народа". От партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 43 нардепа, "Батькивщина" - 26 нардепов, "Европейская солидарность" - 25 нардепов, "Голос" - 20 нардепов.
- В партии "Слуга народа", которая в Верховной Раде 9 созыва сформирует наибольшую фракцию, заявляли о готовности отдать оппозиции три должности.
- Партии "Европейская солидарность" предыдущего президента Петра Порошенко и "Голос" певца Святослава Вакарчука отказались от позиции вице-спикера Рады
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