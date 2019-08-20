Поліція Харківщини затримала 15 рейдерів, які напали на держпідприємство

Джерело: поліція Харківської області

Поліція затримала групу рейдерів, які напали на державне дослідницьке господарство на Харківщині.

Деталі: 20 серпня на господарство у селищі Червона Хвиля Великобурлуцького району напали 15 "імовірно озброєних" осіб у масках.

Між ними та новим керівництвом підприємства стався конфлікт. Рейдери пошкодили автомобіль "Лексус" і зникли з місця події.

Поліція запустила операцію "Перехоплення", внаслідок якої через кілька годин затримали зловмисників на території сусіднього району. Затриманим – від 21 до 42 років.

Відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 (хуліганство) та ст. 356 (самоправство) Кримінального кодексу. Чоловікам загрожує позбавлення волі на строк до 7 років.

Найближчим часом слідчі оголосять їм про підозру, суд обере запобіжний захід.

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