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Поліція Харківщини затримала 15 рейдерів, які напали на держпідприємство

Вівторок, 20 серпня 2019, 22:51

Джерело: поліція Харківської області

Поліція затримала групу рейдерів, які напали на державне дослідницьке господарство на Харківщині.

Деталі: 20 серпня на господарство у селищі Червона Хвиля Великобурлуцького району напали 15 "імовірно озброєних" осіб у масках.

Між ними та новим керівництвом підприємства стався конфлікт. Рейдери пошкодили автомобіль "Лексус" і зникли з місця події.

Поліція запустила операцію "Перехоплення", внаслідок якої через кілька годин затримали зловмисників на території сусіднього району. Затриманим – від 21 до 42 років.

 
 

Відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 (хуліганство) та ст. 356 (самоправство) Кримінального кодексу. Чоловікам загрожує позбавлення волі на строк до 7 років.

Найближчим часом слідчі оголосять їм про підозру, суд обере запобіжний захід.

Нагадаємо,

  • 20 серпня в Харкові під час конфлікту в метро працівник поліції затримав зловмисника з ножем, який встиг "пирнути" його у груди. 

Українська правда

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Теми: поліціярейдерство
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