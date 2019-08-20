Полиция Харьковской области задержала 15 рейдеров, напавших на госпредприятие
Источник: полиция Харьковской области
Полиция задержала группу рейдеров, которые напали на государственное исследовательское хозяйство в Харьковской области.
Детали: 20 августа на хозяйство в поселке Красная Волна Великобурлукского района напали 15 "вероятно вооруженных" лиц в масках.
Между ними и новым руководством предприятия произошел конфликт. Рейдеры повредили автомобиль "Лексус" и исчезли с места происшествия.
Полиция запустила операцию "Перехват", в результате которой через несколько часов задержали злоумышленников на территории соседнего района. Задержанным – от 21 до 42 лет.
Открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) и ст. 356 (самоуправство) Уголовного кодекса. Задержанным грозит лишение свободы на срок до 7 лет.
В ближайшее время следователи объявят о подозрении, суд изберет меру пресечения.
Напомним,
- 20 августа в Харькове во время конфликта в метро полицейский задержал злоумышленника с ножом, который успел "пырнуть" его в грудь.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua