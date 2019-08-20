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Полиция Харьковской области задержала 15 рейдеров, напавших на госпредприятие

Вторник, 20 августа 2019, 22:51

Источник: полиция Харьковской области

Полиция задержала группу рейдеров, которые напали на государственное исследовательское хозяйство в Харьковской области. 

Детали: 20 августа на хозяйство в поселке Красная Волна Великобурлукского района напали 15 "вероятно вооруженных" лиц в масках.

Между ними и новым руководством предприятия произошел конфликт. Рейдеры повредили автомобиль "Лексус" и исчезли с места происшествия. 

Полиция запустила операцию "Перехват", в результате которой через несколько часов задержали злоумышленников на территории соседнего района. Задержанным – от 21 до 42 лет. 

 
 

Открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) и ст. 356 (самоуправство) Уголовного кодекса. Задержанным грозит лишение свободы на срок до 7 лет. 

В ближайшее время следователи объявят о подозрении, суд изберет меру пресечения.

Напомним,

  • 20 августа в Харькове во время конфликта в метро полицейский задержал злоумышленника с ножом, который успел "пырнуть" его в грудь.

Украинская правда

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Темы: полициярейдерство
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