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Війна на Донбасі: три обстріли, один поранений

Вівторок, 20 серпня 2019, 23:31

Джерело: зведення ООС о 8 годині вечора

Упродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці тричі порушили режим припинення вогню: один військовий отримав поранення.

Деталі: Ворог обстрілював українські позиції з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

З боку Пікуз бойовики стріляли з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї по околицях Талаківки.

Зі Старомихайлівки окупанти стріляли  з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї по околицях Красногорівки.

З боку шахти імені Гагаріна ворог вів вогонь із ручних протитанкових гранатометів убік Південного.

Пораненого під час ворожих обстрілів військовослужбовця доставили до військового мобільного шпиталю.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасівійна
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