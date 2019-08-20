Війна на Донбасі: три обстріли, один поранений
Джерело: зведення ООС о 8 годині вечора
Упродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці тричі порушили режим припинення вогню: один військовий отримав поранення.
Деталі: Ворог обстрілював українські позиції з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
З боку Пікуз бойовики стріляли з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї по околицях Талаківки.
Зі Старомихайлівки окупанти стріляли з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї по околицях Красногорівки.
З боку шахти імені Гагаріна ворог вів вогонь із ручних протитанкових гранатометів убік Південного.
Пораненого під час ворожих обстрілів військовослужбовця доставили до військового мобільного шпиталю.
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