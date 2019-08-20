Война на Донбассе: три обстрела, один раненый

Источник: сводка ООС в 8 вечера

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники трижды нарушили режим прекращения огня: один украинский военный получил ранение.

Детали: Враг обстреливал украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Со стороны Пикуз боевики стреляли из автоматического гранатомета и стрелкового оружия по окрестностям Талаковки.

Из Старомихайловки оккупанты стреляли из автоматического гранатомета и стрелкового оружия по окрестностям Красногоровки.

Со стороны шахты имени Гагарина враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов в сторону Южного.

Раненый во время вражеских обстрелов военнослужащего доставлен в военный мобильный госпиталь.