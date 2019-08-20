Война на Донбассе: три обстрела, один раненый

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Вторник, 20 августа 2019, 23:31

Источник: сводка ООС в 8 вечера 

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники трижды нарушили режим прекращения огня: один украинский военный получил ранение.

Детали: Враг обстреливал украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. 

Со стороны Пикуз боевики стреляли из автоматического гранатомета и стрелкового оружия по окрестностям Талаковки. 

Из Старомихайловки оккупанты стреляли из автоматического гранатомета и стрелкового оружия по окрестностям Красногоровки. 

Со стороны шахты имени Гагарина враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов в сторону Южного. 

Раненый во время вражеских обстрелов военнослужащего доставлен в военный мобильный госпиталь.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе война


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