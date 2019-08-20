Война на Донбассе: три обстрела, один раненый
Вторник, 20 августа 2019, 23:31
Источник: сводка ООС в 8 вечера
В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники трижды нарушили режим прекращения огня: один украинский военный получил ранение.
Детали: Враг обстреливал украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Со стороны Пикуз боевики стреляли из автоматического гранатомета и стрелкового оружия по окрестностям Талаковки.
Из Старомихайловки оккупанты стреляли из автоматического гранатомета и стрелкового оружия по окрестностям Красногоровки.
Со стороны шахты имени Гагарина враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов в сторону Южного.
Раненый во время вражеских обстрелов военнослужащего доставлен в военный мобильный госпиталь.
Украинская правда