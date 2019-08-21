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Теракт на весіллі в Кабулі: кількість жертв значно зросла

Середа, 21 серпня 2019, 10:53

Джерело: Радіо Свобода

Кількість жертв у результаті теракту на весіллі в Кабулі зросла до 80 осіб.

Деталі: Спершу було відомо про 63 жертви теракту. Проте, за словами речника МВС Афганістану число жертв збільшилось до 80, оскільки частина поранених померла в лікарнях. 

В МВС додали, що 160 потерпілих досі лікуються вдома та в лікарнях.

Передісторія:

  • 17 серпня у столиці Афганістану, Кабулі, під час весілля смертник підірвав бомбу.  
  • Відповідальність за теракт взяла  на себе терористична група  "Ісламська держава". 



Теми: Афганістантерактжертви
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