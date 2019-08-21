Теракт на весіллі в Кабулі: кількість жертв значно зросла
Джерело: Радіо Свобода
Кількість жертв у результаті теракту на весіллі в Кабулі зросла до 80 осіб.
Деталі: Спершу було відомо про 63 жертви теракту. Проте, за словами речника МВС Афганістану число жертв збільшилось до 80, оскільки частина поранених померла в лікарнях.
В МВС додали, що 160 потерпілих досі лікуються вдома та в лікарнях.
Передісторія:
- 17 серпня у столиці Афганістану, Кабулі, під час весілля смертник підірвав бомбу.
- Відповідальність за теракт взяла на себе терористична група "Ісламська держава".
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