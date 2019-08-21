Теракт на весіллі в Кабулі: кількість жертв значно зросла

Джерело: Радіо Свобода

Кількість жертв у результаті теракту на весіллі в Кабулі зросла до 80 осіб.

Деталі: Спершу було відомо про 63 жертви теракту. Проте, за словами речника МВС Афганістану число жертв збільшилось до 80, оскільки частина поранених померла в лікарнях.

В МВС додали, що 160 потерпілих досі лікуються вдома та в лікарнях.

Передісторія:

17 серпня у столиці Афганістану, Кабулі, під час весілля смертник підірвав бомбу.

Відповідальність за теракт взяла на себе терористична група "Ісламська держава".





