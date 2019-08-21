Теракт на свадьбе в Кабуле: число жертв значительно возросло

Источник: Радио Свобода

Количество жертв в результате теракта на свадьбе в Кабуле возросло до 80 человек.

Детали: Ранее было известно о 63 жертвах теракта. Однако, по словам представителя МВД Афганистана число жертв увеличилось до 80, поскольку часть раненых скончалась в больнице.

В МВД добавили, что 160 пострадавших до сих пор лечатся дома и в больницах.

Предыстория: