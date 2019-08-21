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Теракт на свадьбе в Кабуле: число жертв значительно возросло

Среда, 21 августа 2019, 10:53

Источник: Радио Свобода

Количество жертв в результате теракта на свадьбе в Кабуле возросло до 80 человек.

Детали: Ранее было известно о 63 жертвах теракта. Однако, по словам представителя МВД Афганистана число жертв увеличилось до 80, поскольку часть раненых скончалась в больнице.

В МВД добавили, что 160 пострадавших до сих пор лечатся дома и в больницах.

Предыстория

  • 17 августа в столице Афганистана, Кабуле, во время свадьбы смертник взорвал бомбу.
  • Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группа "Исламское государство".

Темы: Афганистантерактжертвы
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