Теракт на свадьбе в Кабуле: число жертв значительно возросло
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Среда, 21 августа 2019, 10:53
Источник: Радио Свобода
Количество жертв в результате теракта на свадьбе в Кабуле возросло до 80 человек.
Детали: Ранее было известно о 63 жертвах теракта. Однако, по словам представителя МВД Афганистана число жертв увеличилось до 80, поскольку часть раненых скончалась в больнице.
В МВД добавили, что 160 пострадавших до сих пор лечатся дома и в больницах.
Предыстория:
- 17 августа в столице Афганистана, Кабуле, во время свадьбы смертник взорвал бомбу.
- Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группа "Исламское государство".
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