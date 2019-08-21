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НАБУ закрило провадження щодо "Кінокварталу" Зеленського

Середа, 21 серпня 2019, 11:07
НАБУ закрило провадження щодо Кінокварталу Зеленського

Джерело: відповідь НАБУ на запит "Українських новин".

Національне антикорупційне бюро закрило кримінальне провадження за фактом можливої ​​розтрати держкоштів "Кінокварталом" президента Володимира Зеленського.

Його закрили ще на початку липня, адже не знайшли ознак злочину в діях співробітників Державного агентства з питань кіно і компанії.

Деталі: Детективи НАБУ відкрили провадження у квітні поточного року за заявою організації "Спілка добровольців" щодо того, що Держкіно фінансувало 49% бюджету фільму кінокомпанії Зеленського за назвою "Я, ти, він, вона".

"Спілка добровольців" заявляв, що умовою фінансування було створення фільму повністю українською мовою, але компанія Зеленського цю умову не виконала, а отже, допустила розтрату держкоштів.

Відповідь на запит: "Зазначене кримінальне провадження закрито 8.07.2019 на підставі п.2 ч.1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час провадження досудового розслідування за вказаним фактом не було виявлено жодних даних, які б вказували на наявність у діях службових осіб Держкіно і представників ТОВ "Кіноквартал" ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 (розтрата державних коштів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу".

 

До відома, фільм "Він і Вона" ТОВ "Кіно Квартал" у 2017 році як один з учасників 10-го конкурсного відбору Держкіно отримав державну підтримку з держбюджету, однак за результатами прокату зміг повернути в бюджет суму на 4 млн грн меншу від отриманої.

Цього року документальну стрічку "Фанати" виробництва "Кінокварталу" допустили до участі в конкурсному відборі на отримання держфінансування. Прем’єра фільму запланована на жовтень 2020 року.

До квітня 2019 року власником компанії "Кіноквартал" був нинішній президент Володимир Зеленський, зараз її власником є перший помічник президента Сергій Шефір.

До слова, Пилип Іллєнко нещодавно подав у відставку з посади голови Державного агентства з питань кіно.

"Українська правда" у Threads

Теми: НАБУкіноЗеленський
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