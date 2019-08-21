НАБУ закрило провадження щодо "Кінокварталу" Зеленського
Джерело: відповідь НАБУ на запит "Українських новин".
Національне антикорупційне бюро закрило кримінальне провадження за фактом можливої розтрати держкоштів "Кінокварталом" президента Володимира Зеленського.
Його закрили ще на початку липня, адже не знайшли ознак злочину в діях співробітників Державного агентства з питань кіно і компанії.
Деталі: Детективи НАБУ відкрили провадження у квітні поточного року за заявою організації "Спілка добровольців" щодо того, що Держкіно фінансувало 49% бюджету фільму кінокомпанії Зеленського за назвою "Я, ти, він, вона".
"Спілка добровольців" заявляв, що умовою фінансування було створення фільму повністю українською мовою, але компанія Зеленського цю умову не виконала, а отже, допустила розтрату держкоштів.
Відповідь на запит: "Зазначене кримінальне провадження закрито 8.07.2019 на підставі п.2 ч.1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України.
Під час провадження досудового розслідування за вказаним фактом не було виявлено жодних даних, які б вказували на наявність у діях службових осіб Держкіно і представників ТОВ "Кіноквартал" ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 (розтрата державних коштів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу".
До відома, фільм "Він і Вона" ТОВ "Кіно Квартал" у 2017 році як один з учасників 10-го конкурсного відбору Держкіно отримав державну підтримку з держбюджету, однак за результатами прокату зміг повернути в бюджет суму на 4 млн грн меншу від отриманої.
Цього року документальну стрічку "Фанати" виробництва "Кінокварталу" допустили до участі в конкурсному відборі на отримання держфінансування. Прем’єра фільму запланована на жовтень 2020 року.
До квітня 2019 року власником компанії "Кіноквартал" був нинішній президент Володимир Зеленський, зараз її власником є перший помічник президента Сергій Шефір.
До слова, Пилип Іллєнко нещодавно подав у відставку з посади голови Державного агентства з питань кіно.