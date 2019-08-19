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Голова Держкіно подав у відставку

Понеділок, 19 серпня 2019, 10:47
Голова Держкіно подав у відставку

Джерело: Youtube голови Держкіно Пилипа Іллєнка 

19 серпня голова Державного агентства з питань кіно Пилип Іллєнко записав відеозвернення, де оголосив, що подає у відставку. 

Дослівно: "Я не хочу перетворювати боротьбу за це крісло в трилер із елементами складно постановочного екшену, це точно не принесе користі індустрії. Тому сьогодні я написав прем’єр-міністру заяву про звільнення за власним бажанням". 

Деталі: Він додав, що це дозволить вже новому уряду найближчим часом провести відкритий конкурс і призначити нового керівника. 

Свою місію на посаді голови агентства Іллєнко назвав завершеною. За його словами, за п’ять років кіногалузь в Україні досягла найкращих показників за роки Незалежності.  

Подальшу діяльність Іллєнко також пов’язує з кінематографом. 

Нагадаємо

  • На початку липня голова Держкіно закликав президента Володимира Зеленського особисто не допустити показу серіалу "Свати" на телеканалі "1+1".
  • У Держкіно також розповіли про умови майбутньої співпраці зі "Студією Квартал 95".

Українська правда
Теми: кінотелебачення
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