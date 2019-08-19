Голова Держкіно подав у відставку

Джерело: Youtube голови Держкіно Пилипа Іллєнка

19 серпня голова Державного агентства з питань кіно Пилип Іллєнко записав відеозвернення, де оголосив, що подає у відставку.

Дослівно: "Я не хочу перетворювати боротьбу за це крісло в трилер із елементами складно постановочного екшену, це точно не принесе користі індустрії. Тому сьогодні я написав прем’єр-міністру заяву про звільнення за власним бажанням".

Деталі: Він додав, що це дозволить вже новому уряду найближчим часом провести відкритий конкурс і призначити нового керівника.

Свою місію на посаді голови агентства Іллєнко назвав завершеною. За його словами, за п’ять років кіногалузь в Україні досягла найкращих показників за роки Незалежності.

Подальшу діяльність Іллєнко також пов’язує з кінематографом.

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