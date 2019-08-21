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НАБУ закрыло производство по "Кинокварталу" Зеленского

Среда, 21 августа 2019, 11:07
НАБУ закрыло производство по Кинокварталу Зеленского

Источник: ответ НАБУ на запрос "Українських новин".

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство по факту возможной растраты госсредств "Кинокварталом" президента Владимира Зеленского.

Его закрыли еще в начале июля, так как не нашли признаков преступления в действиях сотрудников Государственного агентства по вопросам кино и компании.  

Детали: Детективы НАБУ открыли производство в апреле текущего года по заявлению организации "Союз добровольцев" относительно того, что Госкино финансировало 49% бюджета фильма кинокомпании Зеленского под названием "Я, ты, он, она".

"Союз добровольцев" заявлял, что условием финансирования было создание фильма полностью на украинском языке, но компания Зеленского это условие не выполнила, а значит, допустила растрату госсредств.

Ответ на запрос: "Указанное уголовное производство закрыто 8.07.2019 на основании п.2 ч.1 ст. 284 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Во время осуществления досудебного расследования по указанному факту не было обнаружено никаких данных, которые бы указывали на наличие в действиях служебных лиц Госкино и представителей ООО "Киноквартал" признаков состава уголовного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст. 191 (растрата госсредств в особо крупных размерах) Уголовного кодекса".

 

К сведению, фильм "Он и Она" ООО "Кино Квартал" в 2017 году как один из участников 10-го конкурсного отбора Госкино получил государственную поддержку из госбюджета, однако по результатам проката смог вернуть в бюджет сумму на 4 млн грн меньшую от полученной.

В этом году документальный фильм "Фанаты" производства "Киноквартала" допустили к участию в конкурсном отборе на получение госфинансирования. Премьера фильма запланирована на октябрь 2020 года.

До апреля 2019 года собственником компании "Киноквартал" был нынешний президент Владимир Зеленский, сейчас ее собственником является первый помощник президента Сергей Шефир.

К слову, Филипп Ильенко недавно подал в отставку с должности главы Государственного агентства по вопросам кино.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАБУкиноЗеленский
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