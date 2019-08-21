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Депутати Одеської облради нарешті обрали нового голову 

Середа, 21 серпня 2019, 13:12

Джерело: Одеська обласна рада

Головою Одеської облради став депутат фракції "Блок Петра Порошенка "Солідарність" Сергій Паращенко.

Деталі: 21 серпня депутати Одеської обласної ради підтримали рішення достроково припинити повноваження голови облради Анатолія Урбанського, у зв’язку із обранням останнього до Верховної Ради. Далі депутати таємним голосуванням обрали новим головою Сергія Паращенка.

 

Дослівно: "За підсумками таємного голосування, кандидатуру депутата Сергія Паращенка від депутатської фракції "Блок Петра Порошенка "Солідарність" підтримали 55 депутатів, проти – 1, утрималися – 1, всього взяли участь у голосуванні 58 депутатів."

Що відбулося раніше: 16 серпня в Одеській облраді зчинилась бійка: голова органу Урбанський передумав звільнятися.

Довідково: У квітні 2019 Петро Порошенко призначив Сергія Паращенка тимчасово виконуючим обов'язки Одеської ОДА, після звільнення Максима Степанова. 

У виданні "Новое время"  зазначають, що в 2010 році Паращенко був обраний депутатом Одеської облради, де працював у фракції Партії регіонів.  А в 2012 році на парламентських виборах був довіреною особою кандидата від Партії регіонів Ігоря Плохого.

Під час парламентських виборів 2014 року Паращенко балотувався від Блоку Петра Порошенка по мажоритарці в Одеській області. Проте в Раду обраний не був.

У 2015 році Паращенко вдруге був обраний депутатом Одеської облради. Цього разу очолив фракцію Блоку Петра Порошенка в облраді. Він також був головою Арцизької районної організації БПП.

На особистому сайті нового голови облради зазначено, що з 2000 року Паращенко керує Агрофірмою Бургуджи, яка займається вирощуванням зернових культур.

Згідно з деклараціями Паращенка, він бере в борг десятки мільйонів гривень у сільськогосподарських фірм, власником яких є. Проте у витратах ці позики не відображені: "протягом двох років у Сергія Паращенко "зникло" 73,5 мільйона гривень", звертав увагу рух "Чесно". 

У декларації за 2016 рік Паращенко відзначав, що позичив у підприємств, бенефіціаром яких є, 37,44 млн грн. Згідно з декларацією за 2017 рік, його борг зріс до 101 млн грн, а до кінця 2018 року - до 110 млн грн.

Українська правда

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Теми: Одеса
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