З’явився указ про призначення нового т. в. о. глави Одещини

Президент Петро Порошенко призначив тимчасово виконуючим обов'язки голови Одеської обласної держадміністрації Сергія Паращенка.

Про це йдеться в опублікованому від 10 квітня указі на сайті Адміністрації президента.

"Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Одеської обласної державної адміністрації на Паращенка Сергія Володимировича", - зазначається у документі.

Паращенко займав посаду першого заступника голови Одеської обласної державної адміністрації - був депутатом Одеської обласної ради VI, VII скликання від "БПП "Солідарність".

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