З’явився указ про призначення нового т. в. о. глави Одещини

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Середа, 10 квітня 2019, 21:00

Президент Петро Порошенко призначив тимчасово виконуючим обов'язки голови Одеської обласної держадміністрації Сергія Паращенка.

Про це йдеться в опублікованому від 10 квітня указі на сайті Адміністрації президента.

"Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Одеської обласної державної адміністрації на Паращенка Сергія Володимировича", - зазначається у документі.

Паращенко займав посаду першого заступника голови Одеської обласної державної адміністрації - був депутатом Одеської обласної ради VI, VII скликання від "БПП "Солідарність".

Нагадаємо:

  • У понеділок на сайті президента оприлюднили указ про відсторонення з посади голови Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова.
  • Сам Степанов відмовився залишати посаду і назвав указ президента незаконним.
  • Очільник Одещини пов'язав відсторонення нібито з тим, що "забезпечив чесні вибори".
  • Разом з тим у Петра Порошенка не коментували причини звільнення Степанова.
  • 10 квітня Кабінет міністрів погодив відставку Степанова. Згодом з'явився відповідний указ на сайті президента. Він заявив, що не оскаржуватиме своє звільнення.
  • При цьому міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що проголосував проти відставки очільника Одещини.
  • Раніше на сайті АП вже публікували указ про призначення Паращенка т. в. о. глави Одещини.
  • За результатами першого туру виборів президента, в Одеській області перемогу здобув шоумен Володимир Зеленський (41,26%), представник опозиційних сил Юрій Бойко зайняв друге місце (21,82%), Порошенко став третім з 9,08% електоральної підтримки.

Українська правда

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Теми: Порошенко кадри Одеська область


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