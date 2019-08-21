Депутаты Одесского облсовета наконец избрали нового председателя

Источник: Одесский областной совет

Председателем Одесского облсовета стал депутат фракции "Блок Петра Порошенко "Солидарность" Сергей Паращенко.

Детали: 21 августа депутаты Одесского областного совета поддержали решение досрочно прекратить полномочия председателя облсовета Анатолия Урбанского, в связи с избранием последнего в Верховную Раду. Далее депутаты тайным голосованием избрали новым председателем Сергея Паращенко.

Дословно: "По итогам тайного голосования, кандидатуру депутата Сергея Паращенко от депутатской фракции "Блок Петра Порошенко "Солидарность" поддержали 55 депутатов, против - 1, воздержались - 1, всего приняли участие в голосовании 58 депутатов".

Что произошло ранее: 16 августа в Одесском облсовете произошла драка: председатель органа Урбанский передумал увольняться.

Для справки: В апреле 2019 года пятый президент Украины Петр Порошенко назначил Сергея Паращенко временно исполняющим обязанности главы Одесской ОГА, после увольнения Максима Степанова.

В издании "Новое время" отмечают, что в 2010 году Паращенко был избран депутатом Одесского облсовета, где работал во фракции Партии регионов. А в 2012 году на парламентских выборах был доверенным лицом кандидата от Партии регионов Игоря Плохого.

Во время парламентских выборов 2014 года Паращенко баллотировался от Блока Петра Порошенко по мажоритарке в Одесской области. Однако в Раду избран не был.

В 2015 году Паращенко второй раз был избран депутатом Одесского облсовета. На этот раз возглавил фракцию Блока Петра Порошенко в облсовете. Тогда же он был главой Арцизской районной организации БПП.

На личном сайте нового главы облсовета указано, что с 2000 года Паращенко руководит Агрофирмой Бургуджи, которая занимается выращиванием зерновых культур.

Согласно декларациям Паращенко, он берет в долг десятки миллионов гривен в сельскохозяйственных фирм, владельцем которых является. Однако в расходах эти займы не отражены: "в течение двух лет у Сергея Паращенко" исчезло "73,5 миллиона гривен", обращало внимание движение "Чесно".

В декларации за 2016 год Паращенко указал, что одолжил у предприятий, бенефициаром которых является, 37,44 млн. грн. Согласно декларации за 2017, его долг вырос до 101 млн. грн, а к концу 2018 - до 110 млн грн.