Депутаты Одесского облсовета наконец избрали нового председателя

Источник: Одесский областной совет

Председателем Одесского облсовета стал депутат фракции "Блок Петра Порошенко "Солидарность" Сергей Паращенко.

Детали: 21 августа депутаты Одесского областного совета поддержали решение досрочно прекратить полномочия председателя облсовета Анатолия Урбанского, в связи с избранием последнего в Верховную Раду. Далее депутаты тайным голосованием избрали новым председателем Сергея Паращенко.

Дословно: "По итогам тайного голосования, кандидатуру депутата Сергея Паращенко от депутатской фракции "Блок Петра Порошенко "Солидарность" поддержали 55 депутатов, против - 1, воздержались - 1, всего приняли участие в голосовании 58 депутатов".

Что произошло ранее: 16 августа в Одесском облсовете произошла драка: председатель органа Урбанский передумал увольняться.

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