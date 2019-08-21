Кабмин согласовал еще трех губернаторов от Зеленского

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Среда, 21 августа 2019, 14:00

Источник: "Интерфакс-Украина"

Кабинет министров в среду согласовал предложенные президентом Владимиром Зеленским кандидатуры на должности глав Винницкой, Запорожской и Ровенской облгосадминистраций.

Представитель президента в Кабмине Андрей Герус: "Согласовали всех троих".

Детали: На должность главы Винницкой ОГА предложен Владислав Скальский, Запорожской – Виталий Турынок и Ровенской – Виталий Коваль.

Ранее в среду вице-премьер Павел Розенко выразил возмущение, что при подаче этих кандидатур на рассмотрение Кабмина не были проведены соответствующие конкурсы. По словам Розенко, отбор кандидатов происходил кулуарным способом и без общественного обсуждения.

Владислав Скальский с июня 2016 года работает заместителем Винницкого городского головы.

Виталий Туринок является владельцем крупнейшей доли в Ровенском домостроительном комбинате, который производит бетон и железобетон.

Знать больше: Торговец из Приднестровья, сторонник воссоединения "братских народов", одногруппник Разумкова и другие ставленники Зеленского. Досье

Дополняется... 

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Темы: Кабинет министров Зеленский регионы


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