Кабмин согласовал еще трех губернаторов от Зеленского
Источник: "Интерфакс-Украина"
Кабинет министров в среду согласовал предложенные президентом Владимиром Зеленским кандидатуры на должности глав Винницкой, Запорожской и Ровенской облгосадминистраций.
Представитель президента в Кабмине Андрей Герус: "Согласовали всех троих".
Детали: На должность главы Винницкой ОГА предложен Владислав Скальский, Запорожской – Виталий Турынок и Ровенской – Виталий Коваль.
Ранее в среду вице-премьер Павел Розенко выразил возмущение, что при подаче этих кандидатур на рассмотрение Кабмина не были проведены соответствующие конкурсы. По словам Розенко, отбор кандидатов происходил кулуарным способом и без общественного обсуждения.
Владислав Скальский с июня 2016 года работает заместителем Винницкого городского головы.
Виталий Туринок является владельцем крупнейшей доли в Ровенском домостроительном комбинате, который производит бетон и железобетон.
Виталий Коваль руководит двумя киевскими фирмами – "ВВВ Монтаж" (строительство дорог и автострад) и "Санако" (оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных). Также Коваль является первым вице-президентом Федерации греко-римской борьбы.
"ВВВ Монтаж" зарегистрирован в Киеве, однако госзаказы на получает только на Ровенщине.
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Напомним:
- 11 июня президент Владимир Зеленский уволил или отстранил от должности 15 глав ОГА.
- Позже Кабинет министров одобрил проекты распоряжений президента об увольнении еще трех глав областных государственных администраций.
- 25 июня президент Владимир Зеленский уволил с должностей председателей обладминистраций Житомирской, Ровенской, Черкасской областей.
- 19 июня премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что от Зеленского поступили первые пять предложений на назначение глав ОГА.