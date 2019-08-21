З Росії вернувся політв’язень, якого засудили за причетність до "Правого сектору"

Джерело: Об'єднання родичів політв'язнів Кремля

Українець Роман Терновський, якому в Росії дали 2 роки і 3 місяців колонії загального режиму за нібито причетність до діяльності забороненого в РФ "Правого сектору", повернувся додому після закінчення терміну незаконного ув'язнення.

Фото з сайту memohrc.org

Дослівно: "Політв'язня Романа Терновського звільнили у зв'язку з закінченням незаконного строку ув'язнення. Зараз Роман вже в Україні, у жахливому стані прямує додому у Харківську область".

Деталі: Відзначається, що чоловік взагалі не має грошей та будь-яких інших ресурсів.

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