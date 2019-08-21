З Росії вернувся політв’язень, якого засудили за причетність до "Правого сектору"
Середа, 21 серпня 2019, 14:04
Джерело: Об'єднання родичів політв'язнів Кремля
Українець Роман Терновський, якому в Росії дали 2 роки і 3 місяців колонії загального режиму за нібито причетність до діяльності забороненого в РФ "Правого сектору", повернувся додому після закінчення терміну незаконного ув'язнення.
Дослівно: "Політв'язня Романа Терновського звільнили у зв'язку з закінченням незаконного строку ув'язнення. Зараз Роман вже в Україні, у жахливому стані прямує додому у Харківську область".
Деталі: Відзначається, що чоловік взагалі не має грошей та будь-яких інших ресурсів.
Передісторія:
- 18 жовтня 2017 року Слідчий комітет Росії заявив про затримання в Ростовській області українця Романа Терновського, який "причетний до "Правого сектора".
- Прес-секретар ПС Артем Скоропадський повідомив "Українській правді", що Терновський ніколи до лав партії не входив, проте приблизно упродовж одного року був прихильником політсили. На момент затримання вже близько року "Правий сектор" не мав зв'язку з активістом.
- Згідно з даними з сайту Первомайського райсуду Ростова-на-Дону, Терновського засудили 28 червня 2018 року. Зазначалося, що він оскаржив вирок, однак інформація про результати оскарження не було.
- 20 серпня 2018 року вирок Терновському вступив в силу.
- Раніше повідомлялося, що українець Володимир Присич, якого ФСБ Росії затримала в Криму в серпні 2016 року і якому дали 3 роки колонії, повернувся додому.
Українська правда