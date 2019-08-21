Из России вернулся политзаключенный, осужденный за причастность к "Правому сектору"
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Среда, 21 августа 2019, 14:04
Источник: Объединение родственников политзаключенных Кремля
Украинец Роман Терновский, которому в России дали 2 года и 3 месяцам колонии общего режима за якобы причастность к деятельности запрещенного в РФ "Правого сектора", вернулся домой после окончания срока незаконного заключения.
Дословно: "Политзаключенного Романа Терновского уволили в связи с окончанием незаконного срока заключения. Сейчас Роман уже в Украине, в ужасном состоянии направляется домой в Харьковскую область".
Детали: Отмечается, что мужчина вообще не имеет денег и каких-либо других ресурсов.
Предыстория:
- 18 октября 2017 Следственный комитет России заявил о задержании в Ростовской области украинца Романа Терновского, "причастного к "Правому сектору".
- Пресс-секретарь ПС Артем Скоропадский сообщил "Украинской правде", что Терновский никогда в партию не входил, однако примерно в течение одного года был сторонником политсилы. На момент задержания уже около года "Правый сектор" не имел связи с активистом.
- Согласно данным из сайта Первомайского райсуда Ростова-на-Дону, Терновского осудили 28 июня. Отмечалось, что он обжаловал приговор, однако информация о результатах обжалования отсутствовала.
- 20 августа 2018 года приговор Терновскому вступил в силу.
- Ранее сообщалось, что украинец Владимир Присич, которого ФСБ России задержала в Крыму в августе 2016 года и которому дали 3 года колонии, вернулся домой.
Украинская правда
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