Из России вернулся политзаключенный, осужденный за причастность к "Правому сектору"

Источник: Объединение родственников политзаключенных Кремля

Украинец Роман Терновский, которому в России дали 2 года и 3 месяцам колонии общего режима за якобы причастность к деятельности запрещенного в РФ "Правого сектора", вернулся домой после окончания срока незаконного заключения.

Фото с сайта memohrc.org

Дословно: "Политзаключенного Романа Терновского уволили в связи с окончанием незаконного срока заключения. Сейчас Роман уже в Украине, в ужасном состоянии направляется домой в Харьковскую область".

Детали: Отмечается, что мужчина вообще не имеет денег и каких-либо других ресурсов.

Предыстория: