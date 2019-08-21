В Госкино назвали бокс-офис 110 украинских фильмов за 5 лет

Источник: YouTube-канал Филиппа Ильенко

Глава Госкино Филипп Ильенко рассказал, что за 5 лет его работы в должности, в прокат вышло 110 отечественных фильмов.

Детали: Филипп Ильенко опубликовал отчет, в котором указал что с 2014 по 2019 годы в прокат вышли 110 отечественных полнометражных фильмов. Кассовые сборы этих фильмов в целом составляют около 473 млн.грн. Посмотрели эти фильмы – 8 094 789 зрителей.

За 5 лет при поддержке Госкино было снято 173 фильма (67 игровых полнометражных, 24 игровых короткометражных, 23 анимационных, 56 неигровых и 3 летописных материала).

Лидерами кассовых сборов среди фильмов, созданных при поддержке Госкино есть "Я, ты, он, она" (71 млн грн), "Бешеное свадьба" (55 млн грн), "Похищенная принцесса" (36,4 млн грн).

Государственное финансирование украинского кинематографа увеличилось с 63,1 млн грн до 505,9 млн.грн.

Что произошло ранее: 19 августа председатель Госкино Филипп Ильенко опубликовал видео, где объявил о своей отставке.

Напомним:

21 августа стало известно, что НАБУ закрыло уголовное производство по факту возможной растраты госсредств "Кинокварталом" президента Владимира Зеленского во время съемок фильма "Я, ти, він, вона".