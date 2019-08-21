Лобановський увійшов до топ-50 найкращих тренерів в історії футболу

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Середа, 21 серпня 2019, 16:55

Джерело: 90 min

Легендарний наставник київського "Динамо" Валерій Лобановський увійшов до рейтингу 50-ти кращих тренерів в історії футболу за версією видання "90 min", посівши 23 місце.

Деталі: У виданні відмітили, що Лобановський став першим тренером, хто приділяв значну увагу спортивним науковим дослідженням та прийшов до думки, що у футболі важливіша команда-зірка, ніж окремо взятий гравець.

Також видання включило до рейтингу ще одного тренера футбольного клубу "Динамо" - Віктора Маслова, помістивши його на 36 місце. Автори рейтингу наголосили, що Маслов запровадив нову тактику пресування, яку використовують і донині. 

Трійка ж лідерів рейтингу виглядає наступним чином: 1 - Алекс Фергюсон, який 27 років тренував англійський клуб "Манчестер Юнайтед", 2- Арріго Саккі, 3 - Рінульс Міхельс.

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Нагадаємо:

15 червня 2019 року молодіжна збірна України cтала чемпіоном світу з футболу.

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Теми: футбол


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