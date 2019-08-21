Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лобановский вошел в топ-50 лучших тренеров в истории футбола

Среда, 21 августа 2019, 16:55

Источник: 90 min

Легендарный наставник киевского "Динамо" Валерий Лобановский вошел в рейтинг 50-ти лучших тренеров в истории футбола по версии издания "90 min", заняв 23 место.

Детали: В издании отметили, что Лобановский стал первым тренером, кто уделял значительное внимание спортивным научным исследованиям и пришел к мнению, что в футболе важнее команда-звезда, нежели отдельно взятый игрок.

Также издание включило в рейтинг еще одного тренера футбольного клуба "Динамо" - Виктора Маслова, поместив его на 36 место. Авторы рейтинга отметили, что Маслов был автором новой тактики прессования, которую используют и по сей день.

Тройка же лидеров рейтинга выглядит следующим образом: 1 - Алекс Фергюсон, который 27 лет тренировал английский клуб "Манчестер Юнайтед", 2 - Арриго Сакки, 3 - Ринульс Михельс.

Читайте также: "У нас тут не армия", или Как воспитывают будущих звезд киевского "Динамо"

Напомним:

15 июня 2019 года молодежная сборная Украины cтала чемпионом мира по футболу.

Украинская правда
Темы: футбол
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
футбол
Суд отменил решение об отстранении с должности президента Павелко - УАФ
Донецкий "Шахтер" получил нового тренера
Украина вышла в полуфинал молодежного Евро по футболу и впервые сыграет на Олимпиаде
Последние новости
09:51
Американец погиб от рук боевиков ХАМАС, Байден отреагировал
09:35
Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
Все новости...
Реклама: