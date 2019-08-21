Лобановский вошел в топ-50 лучших тренеров в истории футбола

Источник: 90 min

Легендарный наставник киевского "Динамо" Валерий Лобановский вошел в рейтинг 50-ти лучших тренеров в истории футбола по версии издания "90 min", заняв 23 место.

Детали: В издании отметили, что Лобановский стал первым тренером, кто уделял значительное внимание спортивным научным исследованиям и пришел к мнению, что в футболе важнее команда-звезда, нежели отдельно взятый игрок.

Также издание включило в рейтинг еще одного тренера футбольного клуба "Динамо" - Виктора Маслова, поместив его на 36 место. Авторы рейтинга отметили, что Маслов был автором новой тактики прессования, которую используют и по сей день.

Тройка же лидеров рейтинга выглядит следующим образом: 1 - Алекс Фергюсон, который 27 лет тренировал английский клуб "Манчестер Юнайтед", 2 - Арриго Сакки, 3 - Ринульс Михельс.

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Напомним:

15 июня 2019 года молодежная сборная Украины cтала чемпионом мира по футболу.