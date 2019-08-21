Після зустрічі з Макроном від Путіна очікують звільнення політв'язнів – Зеркаль

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Середа, 21 серпня 2019, 18:24

Після зустрічі у Франції з президентом Еммануелем Макроном від президента РФ Владіміра Путіна чекають подальших кроків зі звільнення політв'язнів, вважає заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Всі вимагають від Москви звільнення політв'язнів. Це є однією з передумов для подальшого розвитку діалогу. Для нас, дійсно, важливо не хто привезе, а щоб вони повернулися", - сказала вона, відповідаючи на запитання про можливості звільнення політв'язнів напередодні візиту голови МЗС Німеччини Гайко Мааса до Москви.

Зеркаль зазначила, що на зустрічі президентів РФ Путіна і Франції Макрона обговорювалося питання полонених українців. "Ці питання обговорювалися, і від Путіна очікують подальших кроків", - каже заступниця міністра.

Нагадаємо: 

  • 20 серпня правозахисний центр "Меморіал" повідомив, що засуджених в РФ п'ятьох громадян України перевели з виправних колоній в слідчий ізолятор "Лефортово" в Москві.
  • 20 серпня в СІЗО "Лефортово" взяли передачі для Володимира Балуха, Павла Гриба, Миколи Карпюка, Станіслава Клиха і Олександра Кольченко. На думку правозахисників, це свідчення того, що всі зазначені особи містяться в установі.
  • Російський "Интерфакс" з посиланням на обізнане джерело повідомив, що п'ятеро громадян України можуть бути видані на батьківщину для відбування покарання.

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Теми: політв'язні


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