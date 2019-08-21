РосЗМІ: Українських моряків готують до відправки на батьківщину

Джерело: "Комерсант"

До кінця серпня Росія і Україна можуть обмінятися затриманими та засудженими особами.

Дослівно: "Росія і Україна вийшли на фінальну стадію узгодження обміну утримуваними на території обох країн особами, розповіло джерело, близьке до цих переговорів.

За його словами, списки для обміну зараз уточнюються. При цьому, за його даними, в Україну можуть повернутися не тільки затримані минулої осені в Керченській протоці українські моряки".

Деталі: В оточенні президента України Володимира Зеленського повідомили, що домовленість про обмін була досягнута після першої телефонної розмови президентів РФ і України 11 липня.

За словами джерела, обмін, серед яких можуть бути не тільки затримані, а й засуджені, відбудеться до кінця серпня. Джерело також розповіло, що в Україну точно повернуться моряки.

Також інформацію про те, що процес обміну запущений, на умовах анонімності підтвердив український дипломат.

У той же час, співрозмовник видання не зміг відповісти про те, чи розглядається питання передачі Києву режисера Олега Сенцова, засудженого в Росії до 20 років в'язниці за звинуваченням у тероризмі.

Він також відмовився відповідати на питання про те, кого в обмін на моряків видасть Росії Україна, "щоб не нашкодити".

У виданні стверджують, що серед них може виявитися колишній головний редактор "РИА Новости-Україна" Кирило Вишинський, заарештований в травні минулого року за звинуваченням у державній зраді.

Що було раніше: 20 серпня стало відомо, що п'ятеро відомих політв'язнів можуть бути в одному СІЗО з моряками. Йдеться про Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба і Миколи Карпюка.

Російський "Інтерфакс" пише з посиланням на свої джерела, що цих політв'язнів можуть видати Україні для "відбування покарання".

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