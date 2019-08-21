После встречи с Макроном от Путина ожидают освобождения политзаключенных – Зеркаль

После встречи во Франции с президентом Эммануэлем Макроном от президента РФ Владимира Путина ждут дальнейших шагов по освобождению политзаключенных, считает заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Інтерфакс-Україна".

"Все требуют от Москвы освобождения политзаключенных. Это является одной из предпосылок для дальнейшего развития диалога. Для нас, действительно, важно, не кто привезет, а чтобы они вернулись", - сказала она, отвечая на вопрос о возможности освобождения политзаключенных накануне визита главы МИД Германии Хайко Мааса в Москву.

Зеркаль отметила, что на встрече президентов РФ Путина и Франции Макрона обсуждался вопрос пленных украинцев. "Эти вопросы обсуждались, и от Путина ожидают дальнейших шагов", - говорит заместитель министра.

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