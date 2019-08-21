После встречи с Макроном от Путина ожидают освобождения политзаключенных – Зеркаль

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Среда, 21 августа 2019, 18:24

После встречи во Франции с президентом Эммануэлем Макроном от президента РФ Владимира Путина ждут дальнейших шагов по освобождению политзаключенных, считает заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Інтерфакс-Україна".

"Все требуют от Москвы освобождения политзаключенных. Это является одной из предпосылок для дальнейшего развития диалога. Для нас, действительно, важно, не кто привезет, а чтобы они вернулись", - сказала она, отвечая на вопрос о возможности освобождения политзаключенных накануне визита главы МИД Германии Хайко Мааса в Москву.

Зеркаль отметила, что на встрече президентов РФ Путина и Франции Макрона обсуждался вопрос пленных украинцев. "Эти вопросы обсуждались, и от Путина ожидают дальнейших шагов", - говорит заместитель министра.

Напомним:

  • 20 августа правозащитный центр "Мемориал" сообщил, что осужденных в РФ пятерых граждан Украины перевели из исправительных колоний в следственный изолятор "Лефортово" в Москве.
  • 20 августа в СИЗО "Лефортово" взяли передачи для Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко. По мнению правозащитников, это свидетельство того, что все указанные лица содержатся в учреждении.
  • Российский "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что пятеро граждан Украины могут быть выданы на родину для отбывания наказания.

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Темы: политзаключенные


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