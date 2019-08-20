П'ятеро відомих політв'язнів можуть бути в одному СІЗО з моряками

Джерело: російська правозахисниця Вікторія Івлєва в Facebook, "Крим.Реалії"

Адміністрація московського слідчого ізолятора "Лефортово" прийняла передачі для п'яти українських політв'язнів - Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба і Миколи Карпюка.

Пряма мова: "Нечуване з Лефортово. Поїхали навмання в Лефортово, зібравши п'ять передачок. Усі передачі взяли...

Усередині СІЗО не буваю, права такого у мене немає, але не бачу сенсу приймати передачі для людей, яких там немає".

Деталі: Прямого підтвердження від адміністрації "Лефортово" перебування у них українських політв'язнів немає.

Адвокат Володимира Балуха Ольга Дінзе відмовився коментувати інформацію правозахисниці Івлєвій.

Чому це важливо: В СІЗО утримуються особи не засуджені або вирок щодо яких іще не вступив в силу.

У "Лефортово", зокрема, знаходяться українські полонені моряки, яких, згідно з вимогою України, задоволеною Трибуналом ООН 25 травня, вже мали відпустити на свободу.

Те що одразу п'ять відомих українських політв'язнів могли опинитися разом із полоненими моряками в "Лефортово" може свідчити на користь досягнення певних домовленостей між Росією та Україною стосовно обміну політв'язнями.

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