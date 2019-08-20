П'ятеро відомих політв'язнів можуть бути в одному СІЗО з моряками

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Вівторок, 20 серпня 2019, 20:57

Джерело: російська правозахисниця Вікторія Івлєва в Facebook, "Крим.Реалії"

Адміністрація московського слідчого ізолятора "Лефортово" прийняла передачі для п'яти українських політв'язнів - Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба і Миколи Карпюка. 

Пряма мова: "Нечуване з Лефортово. Поїхали навмання в Лефортово, зібравши п'ять передачок. Усі передачі взяли... 

Усередині СІЗО не буваю, права такого у мене немає, але не бачу сенсу приймати передачі для людей, яких там немає". 

Деталі: Прямого підтвердження від адміністрації "Лефортово" перебування у них українських політв'язнів немає.

Адвокат Володимира Балуха Ольга Дінзе відмовився коментувати інформацію правозахисниці Івлєвій.

Чому це важливо: В СІЗО утримуються особи не засуджені або вирок щодо яких іще не вступив в силу. 

У "Лефортово", зокрема, знаходяться українські полонені моряки, яких, згідно з вимогою України, задоволеною Трибуналом ООН 25 травня, вже мали відпустити на свободу.

Те що одразу п'ять відомих українських політв'язнів могли опинитися разом із полоненими моряками в "Лефортово" може свідчити на користь досягнення певних домовленостей між Росією та Україною стосовно обміну політв'язнями.

Нагадаємо:

  • Балух, засуджений до майже п'яти років колонії і штрафу, перебував у колонії Тверської області. Гриб, засуджений до шести років позбавлення волі, знаходився у краснодарській колонії. 
  • Кольченко засуджений до 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму за однією справою з режисером Олегом Сенцової. Клиха і Карпюка засудили до 20 і 22,5 років колонії суворого режиму.
  • 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень.
  • Окупаційні "суди" у Криму заарештували 24 українських військових, їх було перевезено до російського СІЗО "Лефортово". Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі.
  • 25 травня 2019 року постійно діючий трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити Росія та зобов’язав РФ відпустити захоплених моряків.

Українська правда

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Теми: політв'язні Росія моряки


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