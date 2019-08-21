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Бойовики обстріляли 4 позиції Об’єднаних сил

Середа, 21 серпня 2019, 20:14

Джерело: повідомлення ООС о 19 годині

Упродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили режим припинення вогню: з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Деталі: З боку Луганського бойовики стріляли з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів по околицях Новомихайлівки.

З Ужівки окупанти стріляли з підствольних гранатометів та стрілецької зброї по околицях Водяного.

З Новоласпи ворог двічі вів вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї убік Старогнатівки.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на Донбасівійна
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