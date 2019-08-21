Бойовики обстріляли 4 позиції Об’єднаних сил
Джерело: повідомлення ООС о 19 годині
Упродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили режим припинення вогню: з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Деталі: З боку Луганського бойовики стріляли з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів по околицях Новомихайлівки.
З Ужівки окупанти стріляли з підствольних гранатометів та стрілецької зброї по околицях Водяного.
З Новоласпи ворог двічі вів вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї убік Старогнатівки.
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