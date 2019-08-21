Боевики обстреляли 4 позиции Объединенных сил

Источник: сообщение ООС в 19 часов

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня: из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Детали: Со стороны Луганского боевики стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по окрестностям Новомихайловки.

Из Ужовки оккупанты стреляли из подствольных гранатометов и стрелкового оружия по окрестностям Водяного.

Из Новоласпы враг дважды вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в сторону Старогнатовки.