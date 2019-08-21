Боевики обстреляли 4 позиции Объединенных сил
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Среда, 21 августа 2019, 20:14
Источник: сообщение ООС в 19 часов
В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня: из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Детали: Со стороны Луганского боевики стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по окрестностям Новомихайловки.
Из Ужовки оккупанты стреляли из подствольных гранатометов и стрелкового оружия по окрестностям Водяного.
Из Новоласпы враг дважды вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в сторону Старогнатовки.
Украинская правда
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