Суд розглянув апеляції екс-беркутівців у справі розстрілів на Майдані

Джерело: Київський апеляційний суд

Суд залишив екс-беркутівців, які фігурують у справі про вбивство 48 та поранення 80 людей на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року, під вартою.

Деталі: Рішення апеляційної інстанції стосується Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченка та Олега Янішевського.

Суд розглянув скарги сторони захисту на ухвалу Святошинського районного суду Києва від 16 липня 2019 року. В цей день суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 14 вересня 2019 року.

Рішення апеляційної інстанції – не задовольняти апеляційні скарги сторони захисту і залишити ухвалу 16 липня без змін.

Що було раніше: 16 липня Святошинський райсуд Києва відпустив під домашній арешт одного з екс-беркутівців, підозрюваних у розстрілі активістів Євромайдану, Сергія Тамтуру під домашній арешт.

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