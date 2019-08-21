Суд розглянув апеляції екс-беркутівців у справі розстрілів на Майдані

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Середа, 21 серпня 2019, 23:52

Джерело: Київський апеляційний суд

Суд залишив екс-беркутівців, які фігурують у справі про вбивство 48 та поранення 80 людей на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року, під вартою.

Деталі: Рішення апеляційної інстанції стосується Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченка та Олега Янішевського.

Суд розглянув скарги сторони захисту на ухвалу Святошинського районного суду Києва від 16 липня 2019 року. В цей день суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 14 вересня 2019 року.

Рішення апеляційної інстанції – не задовольняти апеляційні скарги сторони захисту і залишити ухвалу 16 липня без змін.

Що було раніше: 16 липня Святошинський райсуд Києва відпустив під домашній арешт одного з екс-беркутівців, підозрюваних у розстрілі активістів Євромайдану, Сергія Тамтуру під домашній арешт.

Знати більше: Справа №1. Влада не сприяє слідству у справі розстрілу Небесної сотні

Передісторія:

  • У лютому 2014 року бійців спецроти "Беркуту" Сергія Тамтуру та Олександра Маринченка затримали за підозрою у розстрілі активістів Євромайдану.  
  • У березні-квітні 2014 року за підозрою у розстрілі майданівців затримали екс-беркутівців Сергія Зінченка, Павла Аброськіна і їхнього командира Дмитра Садовніка.
  • У липні 2014 року затримали ще одного підозрюваного у цьому злочині – екс-беркутівця Олега Янишевського.
  • Суд їх усіх арештував.
  • У вересні 2014 року Садовніка відпустили під домашній арешт, а у жовтні 2014 року екс-командир роти "Беркута" втік.
  • Згодом стало відомо, що РФ дала громадянство екс-командиру "Беркута" Дмитру Садовнику та 9 екс-бійцям спецроти, обвинуваченим у розстрілі 48 активістів Євромайдану у лютому 2014 року.

Українська правда

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Теми: Беркут Майдан суд


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