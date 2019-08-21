Суд рассмотрел апелляции экс-беркутовцев по делу "расстрелов на Майдане"

Источник: Киевский апелляционный суд

Суд оставил экс-беркутовцев, фигурантов в деле об убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года, под стражей.

Детали: Решение апелляционной инстанции касается Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко и Олега Янишевского.

Суд рассмотрел жалобы защиты на решение Святошинского районного суда Киева от 16 июля 2019 года.

В этот день суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей до 14 сентября 2019 года.

Решение апелляционной инстанции – не удовлетворять апелляционные жалобы стороны защиты и оставить решение 16 июля без изменений.

Что было раньше: 16 июля Святошинский райсуд Киева отпустил под домашний арест экс-беркутовца, подозреваемого в расстреле активистов Евромайдана, Сергея Тамтуру под домашний арест.

Узнать больше: Дело №1. Власть не способствует следствию по делу расстрела Небесной сотни

Предыстория: