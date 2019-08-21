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Суд рассмотрел апелляции экс-беркутовцев по делу расстрелов на Майдане

Среда, 21 августа 2019, 23:52

Источник: Киевский апелляционный суд 

Суд оставил экс-беркутовцев, фигурантов в деле об убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года, под стражей. 

Детали: Решение апелляционной инстанции касается Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко и Олега Янишевского. 

Суд рассмотрел жалобы защиты на решение Святошинского районного суда Киева от 16 июля 2019 года.

В этот день суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей до 14 сентября 2019 года. 

Решение апелляционной инстанции – не удовлетворять апелляционные жалобы стороны защиты и оставить решение 16 июля без изменений. 

Что было раньше: 16 июля Святошинский райсуд Киева отпустил под домашний арест экс-беркутовца, подозреваемого в расстреле активистов Евромайдана, Сергея Тамтуру под домашний арест.

Узнать больше: Дело №1. Власть не способствует следствию по делу расстрела Небесной сотни

Предыстория:

  • В феврале 2014 года бойцов спецроты "Беркута" Сергея Тамтуру и Александра Маринченко задержали по подозрению в расстреле активистов Евромайдана.
  • В марте-апреля 2014 года по подозрению в расстреле майдановцев задержали экс-беркутовцев Сергея Зинченко, Павла Аброськина и их командира Дмитрия Садовника.
  • В июле 2014 года был задержан еще один подозреваемый в этом преступлении – экс-беркутовец Олег Янишевский.
  • Суд их всех арестовал.
  • В сентябре 2014 года суд отпустил Садовника под домашний арест, а в октябре он сбежал.
  • Впоследствии стало известно, что РФ дала гражданство экс-командиру "Беркута" Садовнику и 9 экс-бойцам спецроты, обвиняемым в расстреле 48 активистов Евромайдана на Институтской в ​​Киеве в феврале 2014 года.

Украинская правда
Темы: БеркутМайдансуд
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