Суд рассмотрел апелляции экс-беркутовцев по делу расстрелов на Майдане
Источник: Киевский апелляционный суд
Суд оставил экс-беркутовцев, фигурантов в деле об убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года, под стражей.
Детали: Решение апелляционной инстанции касается Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко и Олега Янишевского.
Суд рассмотрел жалобы защиты на решение Святошинского районного суда Киева от 16 июля 2019 года.
В этот день суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей до 14 сентября 2019 года.
Решение апелляционной инстанции – не удовлетворять апелляционные жалобы стороны защиты и оставить решение 16 июля без изменений.
Что было раньше: 16 июля Святошинский райсуд Киева отпустил под домашний арест экс-беркутовца, подозреваемого в расстреле активистов Евромайдана, Сергея Тамтуру под домашний арест.
Узнать больше: Дело №1. Власть не способствует следствию по делу расстрела Небесной сотни
Предыстория:
- В феврале 2014 года бойцов спецроты "Беркута" Сергея Тамтуру и Александра Маринченко задержали по подозрению в расстреле активистов Евромайдана.
- В марте-апреля 2014 года по подозрению в расстреле майдановцев задержали экс-беркутовцев Сергея Зинченко, Павла Аброськина и их командира Дмитрия Садовника.
- В июле 2014 года был задержан еще один подозреваемый в этом преступлении – экс-беркутовец Олег Янишевский.
- Суд их всех арестовал.
- В сентябре 2014 года суд отпустил Садовника под домашний арест, а в октябре он сбежал.
- Впоследствии стало известно, что РФ дала гражданство экс-командиру "Беркута" Садовнику и 9 экс-бойцам спецроты, обвиняемым в расстреле 48 активистов Евромайдана на Институтской в Киеве в феврале 2014 года.