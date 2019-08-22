ООС: бойовики 7 разів відкривали вогонь
Збройні формування Російської Федерації та її найманці 7 разів порушили режим припинення вогню.
Про ситуацію станом на 7 годину 22 серпня повідомив штаб ООС.
Ворог обстрілював позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Зокрема в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксовано 7 обстрілів. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворожих обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.
"В наслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення. Від початку поточної доби зафіксовано 2 ворожі обстріли в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", -звітують військові.
Нагадаємо:
- У Мінську домовилися припинити вогонь з 21 липня та пустити ОБСЄ в ОРДЛО.
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