ООС: бойовики 7 разів відкривали вогонь

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Четвер, 22 серпня 2019, 07:28

Збройні формування Російської Федерації та її найманці 7 разів порушили режим припинення вогню.

Про ситуацію станом на 7 годину 22 серпня повідомив штаб ООС

Ворог обстрілював позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зокрема в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксовано 7 обстрілів. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворожих обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.

"В наслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення. Від початку поточної доби зафіксовано 2 ворожі обстріли в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", -звітують військові.

Нагадаємо:

  • У Мінську домовилися припинити вогонь з 21 липня та пустити ОБСЄ в ОРДЛО.

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Теми: Донбас ООС


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